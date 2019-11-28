Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Savcı ek süre istedi
Savcı ek süre istedi

Savcı ek süre istedi

Temmuz ayında meydana gelen sahte evrak meselesi ile tutuklu yargılanan M.E., M.U. ve S.Ö. aleyhindeki davaya bu sabah devam edildi.

A+A-

Devrim DEMİR

Temmuz ayında meydana gelen sahte evrak meselesi ile tutuklu yargılanan M.E., M.U. ve S.Ö. aleyhindeki davaya bu sabah devam edildi.

Girne Ceza Mahkemesinde görüşülen davada savcı Emine Taşkın M.U. ve S.Ö., aleyhinde yeni gelişmeler olduğunu ifade etti.

M.U., aleyhindeki emarelerin araştırmasının devam ettiğini kaydeden Taşkın, duruşmanın sağlıklı başlaması için kısa bir süre talep etti.

Yargıç Meltem Dündar söz konusu davanın sanıkları aleyhinde yeni gelişmeler olduğuna dikkati çekerek davanın 6 Aralık tarihinde görüşülmesine emir verdi.

Bu haber toplam 409 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
İstinaf geri çekildiİstinaf geri çekildiSanıkların tutukluluk süreleri devam edecek ve yargılanma süreçleri başlayacak. 
Yeni belgeler soruşturmayı yeniden başlattıYeni belgeler soruşturmayı yeniden başlattı
Sahte vekalet zanlıları cezaevineSahte vekalet zanlıları cezaevineGirne’de ‘Sahte Vekaletle Devir Davası’nda bugün tanıklar dinlendi. Sahte vekaletle devir davası zanlıları İş insanı M.E, Tasdik Memuru S.Ö ve Mimar M.U, yargılanıncaya değin 40 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderildi.