Savcı ek süre istedi

Devrim DEMİR

Temmuz ayında meydana gelen sahte evrak meselesi ile tutuklu yargılanan M.E., M.U. ve S.Ö. aleyhindeki davaya bu sabah devam edildi.

Girne Ceza Mahkemesinde görüşülen davada savcı Emine Taşkın M.U. ve S.Ö., aleyhinde yeni gelişmeler olduğunu ifade etti.

M.U., aleyhindeki emarelerin araştırmasının devam ettiğini kaydeden Taşkın, duruşmanın sağlıklı başlaması için kısa bir süre talep etti.

Yargıç Meltem Dündar söz konusu davanın sanıkları aleyhinde yeni gelişmeler olduğuna dikkati çekerek davanın 6 Aralık tarihinde görüşülmesine emir verdi.