Savaştan kaçtılar, sınır dışı ediliyorlar

İzinsiz ikametten yakalanan iki kişi mahkemede söz alarak Suriye’den savaştan kaçtıklarını, ailelerinin öldüğünü ifade ederek, mülteci olmak istediklerini beyan etti.

Polis mahkemeden her iki kişi için de ihraç işlemleri başlatılacağını kaydetti, 3 gün süre istedi.

KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen M.AM. ile M.Z. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Alibaba, 18 Şubat tarihinde Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde 2015 yılından beridir KKTC’de izinsiz ikamet eden M.Z. ile 2019 yılı Şubat ayından beridir ülkede izinsiz bulunan M.A.M’yi tespit edilerek yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlı M.Z.’nin üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığını ifade etti.

Polis, zanlının kimliği ile ilgili herhangi bir izahatta bulunamadığını söyledi. Her iki zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatılacağını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlılar ise Suriye’den savaştan kaçtıklarını, ailelerinin öldüğünü ifade ederek, mülteci olmak istediklerini beyan etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına, doktor kontrolünden geçirilmesine ve gerek görülürse hastanede muhafaza edilmelerine emir verdi.