‘Mülteci’ sözcüğünün savaş ve zulümden kaçan insanlar için kullanılan bir terim olduğuna işaret eden Mülteci Hakları Derneği Mülteci Programı Proje Koordinatörü Hilmi Tekoğlu, hayatları pahasına düzensiz bir şekilde başka bir ülkeye giriş yapanların sığınma hak talebi olması gerektiğine vurgu yaptı.

“Kıbrıs’ın kuzey kesimine maalesef uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, savaş ve zulümden kaçıp düzensiz yollardan ülkemize gelip sığınmaya çalışan mülteciler tutuklanmakta, cezalandırılmakta ve hapsedilmektedir.”

Devrim DEMİR

Milyonlarca kişinin yerinden edildiği son yıllarda, zulüm, çatışma şiddet ve insan hakları ihlallerinden kaçan mültecilerin yolu Kıbrıs’ın kuzeyine de düşüyor…

Kıbrıs’ın kuzeyinde Mülteci Hakları Derneğine kayıtlı 80 mülteci var ve bunların 24’ü 18 yaş altı çocuklar...

Mülteci Hakları Derneği Mülteci Programı Proje Koordinatörü Hilmi Tekoğlu YENİDÜZEN’e konuştu, Kıbrıs’ın kuzeyinde sığınmacıların birçoğunun Suriye vatandaşı olduğunu belirtti.

‘Mülteci’ sözcüğünün savaş ve zulümden kaçan insanlar için kullanılan bir terim olduğunu kaydeden Tekoğlu, Suriye’de 9 yıldır süren bir savaş olduğunu, buna bağlı olarak hayatları pahasına düzensiz bir şekilde başka bir ülkeye giriş yapanların sığınma hak talebi olması gerektiğini kaydetti.

Tekoğlu: “Hayatlarını kurtarmak için kaçıyorlar”

Mülteci Hakları Derneği, Mülteci Programı Proje Koordinatörü Hilmi Tekoğlu, ülkelerindeki savaş ve zulümden kaçarak hayatlarını kurtaramaya çalışan insanların ülkelerinin sınırları dışına çıkarak hayatlarını güvenli hale getirmek istediklerine değindi.

Tekoğlu, “Özellikle de ülkemize gelen ve burada ikamet eden mültecilerin büyük bir çoğunluğunun Suriye vatandaşları olduğunu göz önünde bulundurursak, 9 yıl boyunca Suriye’de devam eden savaşın Suriyeli insanların üzerindeki yıkıcı etkisi ülkelerinden kaçma amaçlarına ışık tutmaktadır. Mülteciler savaşlardan ve zulümden kaçan, kaçmak dışında başka seçeneği olmayan insanlardır ve bu sebeplerden dolayı hayatlarını kurtarma, sığınma talebinde bulunma ve sığınma olanaklarından yararlanma için ülkemize gelmektedirler” dedi.

24’ü çocuk 80 kayıtlı mülteci…

Kıbrıs’ın kuzeyinde Mülteci Hakları Derneği’ne kayıtlı 80 mülteci olduğunu ifade eden Tekoğlu, bunların 24’nün çocuklardan oluştuğunu, 14 kız ve 10 erkek çocuğu bulunduğunu kaydetti.

Tekoğlu, derneğe kayıtlı olarak ülkede ikamet eden mülteciler için, ihtiyaç analizi ve mevcut yerel sosyal yardım programları haritalandırdıklarını söyledi.

Bu olanaklara erişim sağlanması için istihdam ve hukuk danışmanlığının yanında cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk hakları ile ilgili olarak kapasite geliştirme ve güçlendirme eğitimleri de yaptıklarını ifade eden Tekoğlu, “Çocuklara yönelik faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, mülteci çocukların okullara kayıt ve ilerlemesinin izlenmesi çalışmalarımız arasındadır. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde derneğimize kayıtlı olan mültecilerden birçoğu Türkçe konuşabilmektedir” şeklinde konuştu.

“Cezalandırılmaları gerekçe değildir”

Yaşadıkları çaresizlik ve ölüm korkusu nedeniyle hayatlarını güvene almak adına ülkelerini terk etmek zorunda kalan başka bir ülkeye düzensiz giriş yapan mültecilerin suç işlemediğine işaret eden Tekoğlu, “Herhangi bir ülkeye kaçakçıların yardımıyla veya düzenli veya düzensiz olarak giriş yapmak bir kişinin mülteci olup olmadığı belirleyici değildir. Mülteci olan kişilerin daha çok düzensiz yollarla seyahat etmesi veya kaçakçıların yardımına ihtiyaç duymasının sebebi savaş ve zulümden kaçan insanlar olarak içerisinde bulundukları çaresizlik ve güvenliğe kavuşmak için uygun seçeneklerin olmamasıdır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan kaçakçılığı bir suçtur fakat savaş ve zulümden kaçmak ve başka bir ülkeye sığınmak suç değildir. Uluslararası hukukta bir mültecinin herhangi bir ülkeye düzensiz girmiş olması veya bulunması kişinin cezalandırılması için geçerli bir gerekçe olarak kabul edilmemektedir” şeklinde konuştu.

Siyasi irade eksikliği…

Mültecilerin ülkelerinden kaçarken, yaşadıkları ortam nedeniyle yanlarına seyahat belgelerini alma şansları olmadığına dikkati çeken Mülteci Programı Koordinasyonu Hilmi Tekoğlu’nun ifadeleri şöyle:

“Savaş ve zulümden kaçarken mültecilerin seyahat için gerekli belgeleri çıkarmaları, yanlarına almaları her zaman mümkün değildir. Buna ek olarak, özellikle de gerek ülkelerin vize sistemleri gerekse salgın nedeniyle daha da kısıtlanan seyahat yolları birçok mülteciye düzensiz giriş yapmaktan başka seçenek bırakmamaktadır. Kıbrıs’ın kuzey kesimine maalesef uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, savaş ve zulümden kaçıp düzensiz yollardan ülkemize gelip sığınmaya çalışan mülteciler tutuklanmakta, cezalandırılmakta ve hapsedilmektedir. Hapis cezalarının sona ermesinden sonra da mülteciler geldikleri ülkelere geri gönderilmektedirler. Kıbrıslı Türk yetkililer, savaşa ve zulme geri göndermeyi ve mültecilerin düzensiz girişleri halinde cezalandırılmalarını yasaklayan birçok uluslararası sözleşmeyi kabul etmiş bulunmaktadır. Fakat bunların uygulanmasına yönelik siyasi irade eksiktir.”

Tekoğlu: “Kuzey’de sığınma mekanizması yok”

Mültecilerin sığınma talebi ile ilgili Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir yerel mevzuatın olmadığını kaydeden Tekoğlu, “Kıbrıs'ın kuzey kesiminde sığınma ile ilgili herhangi bir yerel mevzuat ve bir sığınma mekanizması bulunmamaktadır. Savaşa ve zulme geri göndermeme ilkesi sistematik olarak ihlal edilmektedir ve sığınmacılar ve mülteciler düzensiz giriş ve bulunuşlarından ötürü cezalandırılmaktadırlar” şeklinde konuştu.

Tekoğlu’nun ifadeleri devamla şöyle:

“Mülteci Hakları Derneği olarak, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıbrıs Ofisi’nin desteklediği Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme projesi kapsamında, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki giriş noktalarına veya alıkonma yerleri ve hapishanenin izlenmesi gibi faaliyetler derneğimiz tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte, ülkemize düzensiz giriş yapan mülteciler ve sığınmacılar ile görüşmeler tarafımızca yapılmakta, uluslararası koruma ihtiyaçları tespit edilmektedir. Bu bağlamda hem Kıbrıs’ın kuzey kesiminde alıkondukları süre boyunca gıda, sağlık gibi temek ihtiyaç ve hizmetlere erişimlerini sağlama, hem de kaçtıkları ülkelere geri gönderilmelerini durdurma doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir”.