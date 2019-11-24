“Savaşta birlikte korktuk. Biz birlikte yaşamanın mümkün olduğunu biliyoruz”

Kıbrıs’ın güneyinde, Lefkoşa’ya bağlı Bodamya köyünde Kıbrıslı Türkler ve Rumlar yıllardır birlikte yaşıyor…‘Birlikte yaşamın’ en güzel örneği Bodamya’nın genç Muhtarı Yiannos Mina ve yine Bodamya’da 32 yıl muhtarlık yapmış Hüseyin Hami, YENİDÜZEN , Haravgi ve Kanal Sim’e, Bodamya’yı, birlikte yaşamın detaylarını ve geleceğe dair beklentilerini aktardı.

Meltem SONAY- Anna Misiaouli

Kıbrıs’ın güneyinde, Lefkoşa’ya bağlı Bodamya köyünde Kıbrıslı Türklerin ve Rumlar yıllardır birlikte yaşıyor…

Kendilerini, Kıbrıslıların birlikte yaşadığı köy olan Pile’den ayrı tutan Bodamyalılar, ‘Pile bizim gibi değil, orada kahveler bile ayrı, bizim her şeyimiz ortak’ derken, Bodamya’da gerçekten de bir ‘ayrılık’ hissedilmiyor.

‘Birlikte yaşamın’ en güzel örneği Bodamya’nın genç Muhtarı Yiannos Mina ve yine Bodamya’da 32 yıl muhtarlık yapmış Hüseyin Hami, YENİDÜZEN , Haravgi ve Kanal Sim’e, Bodamya’yı, birlikte yaşamın detaylarını ve geleceğe dair beklentilerini aktardı.

Artık tek muhtar seçiliyor…

2016 yılına kadar Bodamya’da bir Kıbrıslı Türk, bir de Kıbrıslı Rum Muhtar seçilirken, bu ‘ayrılık’ da ortadan kaldırılmış, köyde her konuda olduğu gibi ‘bütünlük’ için tek muhtar seçilmeye başlanmış.

Muhtarlık için Bodamyalı Kıbrıslı Türkler de, Rumlar da aday olabiliyor… Bodamya’nın eski muhtarlarından Hüseyin Hami de, yeni Muhtar Yiannos Mina da bu kararla ilgili memnuniyetlerini belirtiyor.

Bodamya’nın 32 yıllık muhtarı… Hüseyin Hami

1978’den 2011 yılına kadar Bodamya’nın Kıbrıslı Türk Muhtarı olan Hüseyin Hami, 6 yaşından 21 yaşına kadar da Londra’da yaşamış…

Olayların patlak verdiği yıllarda bütün ailesinin Londra’ya kaçtığını söyleyen Hami, toprağını ve köyünü çok seven babasının 3 kardeşi ile birlikte 7 ay sonra geri döndüğünü da aktardı. Kendisinin de sürekli gidip geldiğini, 1978 itibarıyla da eşiyle birlikte Bodamya’ya döndüğünü söyleyen Hüseyin Hami, “O gün, bugündür buradayım” diyor.

“Kıbrıs’ta çözüm her iki toplumun yararınadır. Kıbrıslı Türkler’in ve Rumlar’ın muhtarı olarak şunu söyleyebilirim ki, biz birlikte yaşamanın mümkün olduğunu biliyoruz. Ve Bodamya’da buna çok güzel bir örneğiz…” Yiannos Mina

Bodamya’nın genç Muhtarı Yiannos Mina: Karma evlilikler, aile bağları var…

Bodamya’nın genç Muhtarı Yiannos Mina, şu anda Bodamya’da 600 kişinin yaşadığını ve bu kişilerden 15’inin Kıbrıslı Türk olduğunu söylerken, bir zaman yarı yarıya olan köydeki Kıbrıslı Türk sayısının zaman içerisinde düştüğünü ifade ediyor.

Köydeki Kıbrıslı Türkler arasında gençler de olduğuna işaret eden Muhtar Yiannos Mina, geçtiğimiz günlerde uzun zamandan sonra ilk kez köyde yaşayan iki Kıbrıslı Türk gencin evlendiğini de belirtti.

Köyde ‘karma’ evliliklerin yaygın olduğunu da belirten Muhtar, aile bağlarının kurulduğuna işaret ediyor.

Bodamyalılar gururlu…

Bodamya’nın genç Muhtarı Yiannos Mina ve yine Bodamya’da 32 yıl muhtarlık yapmış Hüseyin Hami, Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Başkanı’nın ‘Bodamyalı’ olduğunu söylemekten gurur duyuyor.

Lefkoşa’da yaşayan çok sayıda Bodamyalı olduğunu da belirten Muhtarlar, tüm Bodamyalıların yılda bir gün toplanarak köyü desteklemek için özel bir gün düzenlediğini de aktarıyor.

“Ben buradaydım, köyde hiçbir şey olmadı… Olayları hep birlikte duyduk, hep birlikte korktuk. Sadece korktuk. Yakınımızdaki Dali köyünde de çatışma olmadı…”. Hüseyin Hami

“Her şeyimiz ortak… Burada hiç sorun yaşamadık”

Pile hatırlatması üzerine ‘Pile ile biz aynı değiliz’ diyen Bodamya Muhtarı Yiannos Mina, “Burada her şey ortak… Kahvehanelerimiz, tavernamız, mahalleler… Hep bir aradayız ve burada hiçbir zaman sorun yaşanmadı” şeklinde konuşuyor.

40 yaşındaki Bodamya Muhtarı Yiannos Mina savaştan sonra doğmasına karşın, o dönemde de Bodamya’da çatışma olmadığına ilişkin bildiklerini aktarıyor.

Hami: Sadece birlikte korktuk

Hüseyin Hami, 1974’te olaylar sırasında Bodamya’da olduğunu söylerken, yaşananları da şöyle aktarıyor:

“Ben buradaydım, köyde hiçbir şey olmadı… Olayları hep birlikte duyduk, hep birlikte korktuk. Sadece korktuk. Yakınımızdaki Dali köyünde de çatışma olmadı…”.

“Cami de var, kilise de… Bayramlar birlikte kutlanıyor”

Her şeyin ‘din ve milliyetçilik’ üzerinden patlak verdiği görüşünü belirten Muhtar Yiannos Mina, “Burada etnik temelli bir yaklaşım hiç yok… Cami de var, kilise de. Cami, kullanmak isteyen olursa kullanılabilecek şekilde hazır tutuluyor. Gerekli bakımı da yapılıyor.

Burada birlikte yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar dini günlerini de birlikte kutluyor…” diyor.

1974’ten önce bölgede Türk Okulu olduğunu ancak şimdi Kıbrıslı Türk çocukların eğitimini devletin üstlendiğini ve ailelerinin istediği okulda eğitim görebildiğini belirten Mina, bu konuda da hiçbir ayrım veya engel olmadığını belirtiyor.

Bodamya Muhtarı Mina: “Birlikte yaşamak mümkün”

Bodamya Muhtarı Yiannos Mina, Kıbrıs’a ve barışa dair önemli mesajlar da veriyor: “Kıbrıs’ta çözüm her iki toplumun da yararınadır. Kıbrıslı Türkler’in ve Rumlar’ın muhtarı olarak şunu söyleyebilirim ki, biz birlikte yaşamanın mümkün olduğunu biliyoruz. Ve Bodamya’da buna çok güzel bir örneğiz…”