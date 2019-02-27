Buse Savaşkan: “Hedefim bu yaz İsveç’te katılacağım 12’nci U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kürsüde yer almak. Uzun vadede yüksek atlama branşında 2 metreyi geçmeyi ve 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yer almayı amaçlıyorum”

Halil Samani: “Ödül yönetmeliğinin hayata geçmesi ve sporcuların desteklenmesi, başarıları ve sporcu sayısını arttıracaktır. Sporcumuza başarılarının devamını dilerim. Her zaman kendisine destek olacağız”

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Buse Savaşkan, federasyon başkanı Halil Samani’yi ziyaret etti. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alan ziyarette Savaşkan bu yaz katılacağı 12’nci U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda hedefinin kürsü olduğunu belirtti.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ziyarette yaptığı konuşmada sporcuların devlet tarafından düzenli desteklenmesi halinde hem derecelerin hem de başarıların artacağına inandığını kaydetti. Buse’ye başarılarının devam etmesini dileyen Samani, her zaman kendisine destek olacaklarını ifade etti.

Avrupa Şampiyonası barajını geçti

2018 yılında Türkiye Büyükler Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında 1,79’luk derecesi ile yeni KKTC gençler rekorunun sahibi olan Savaşkan, elde ettiği bu derecesi ile 11-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında İsveç’te düzenlenecek olan U23 Avrupa Şampiyonası barajını geçerek bu organizasyona katılmaya hak kazandı.

2019 yılına iyi başladı

Buse Savaşkan 2019 yılına da oldukça iyi bir başlangıç yaptı. İstanbul’da düzenlenen Salon Deneme Yarışları’nda 1,77’lik derecesi ile kendisinin bu sezon en iyi derecesine imza atan Savaşkan, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda 1,74’lük derecesi ile üçüncü olma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda da mücadele eden Savaşkan, 1,76’lık derecesi ile üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı.

Savaşkan: “Hedefim İsveç’te kürsü”

Son iki yıldır Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi ve sporcusu olan Buse Savaşkan, Halil Samani’yi ziyaretinde hedefinin bu yaz İsveç’te katılacağı 12’nci U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kürsü olduğunu belirtti. Atletizm kariyerinde hedeflerinden bir tanesinin yüksek atlama branşında 2 metreyi geçmek olduğunu ifade eden Savaşkan, bir diğer hedefinin ise 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılmak olduğunu söyleyerek federasyona kendisine yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Samani: “Sporcuların devlet tarafından desteklenmesi dereceleri ve başarıları arttıracaktır”

Ziyarette konuşan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, sporcuların devlet tarafından düzenli olarak desteklendiği takdirde hem derecelerinin, hem de başarılarının artacağına inandığını belirtti. “Ödül yönetmeliğinin hayata geçmesi ve sporcuların desteklenmesi, başarıları ve sporcu sayısını arttıracaktır” diyen Samani, “Sporcumuza başarılarının devamını dilerim. Her zaman kendisine destek olacağız” açıklamasını yaptı.