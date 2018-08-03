“Savaşın kötü izlerini bir nebze olsun sarabilmek önemli…”

*** Sude Karşılı, dedesinin 1974’te Kondea’da yol kenarında bulduğu fotoğrafları sahiplerine iade etmek için harekete geçti… Kıbrıslırum arkadaşlarımız, fotoğraflardaki aileyi bularak onları Sude Karşılı’yla temasa geçirdiler…

Sude Karşılı, dedesi Süleyman Karşılı’nın 1974’te savaş sonrasında Kondea’da (Türkmenköy) yol kenarında bulduğu iki çerçeveli fotoğrafı sahiplerine iade etmek için harekete geçti ve sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrıya, değerli arkadaşımız Hristina Pavlu Solomi Patça ile onun yakın akrabası Andreas Patça hemen yanıt vererek fotoğrafların kime ait olduğunu buldular, aileyle Sude Karşılı’yı temasa geçirerek bu insani jestin yerini bulmasını sağladılar.

Sude Karşılı dün sosyal medya hesabında bu iki fotoğrafı yayımlayarak şöyle yazmıştı:

“Bu iki fotoğrafı büyükbabam (Süleyman KARŞILI) 1974 senesinde Türkmenköy (Gondeya) 'da yol kenarında bulmuştur. Sahiplerinin göçmen Rum olduklarını düşünmüştür. O günden bu güne kadar da sahiplerini bulup geri vermek için saklamıştır. Ben şimdi torunu olarak bu insanların ulaşabilirsem kendilerine , ulaşamazsam da çocuklarına fotoğraflarını geri vermek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olup bu gönderiyi paylaşın. Belki de bu yolla seneler sonra gerçekten bu insanları ya da çocuklarını çok mutlu etme şansımız olacak. Ben gücümüze inanıyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Sude KARŞILI”

Bu çağrı üzerine Kondealılar’ın kültür derneğinde üye olan ve eşinin ailesi de Kondealı olan Hristina arkadaşımızla temasa geçtik, o da Kondealılar’ın kültür derneğinin başkanı olan yakın akrabası Andreas Patça ile temas etti. Bay Andreas, derhal bu fotoğrafların kime ait olduğunu bulup aileyi de bilgilendirdi ve ailenin Sude Karşılı’yla temasa geçmesini sağladı.

Andreas Patça’dan öğrendiğimize göre fotoğraflardaki genç kız Evie Hanım, fotoğraftaki çift ise Evie Hanım’ın anne ve babası imiş. Evie Hanım, ünlü şarkıcı Pampina Konteas’ın annesi imiş…

Sude Karşılı’yla temasa geçen aile, şimdi bir görüşme ayarlayacak. Sude Karşılı dün akşam sosyal medya hesabından sevincini paylaştı ve şöyle yazdı:

“Aileyi bulduk! Çok çok mutluyum! Hepinize teşekkürler… İyi yürekli olmanıza teşekkürler! Aileyle en kısa sürede buluşacağız ve eminim bu oldukça büyük bir hatıra olacak… Bu dünyada barış ve umuda inanan herkese çok teşekkürler…”

Bu olayı Voice of the Island haber sitesi için haberleştiren gazeteci Tünay Mertekçi’nin sosyal medya hesabında bu olayla ilgili yazdıkları çok etkileyiciydi… Tünay Mertekçi şöyle dedi:

“Savaşın kötü izlerini bir nebze olsun sarabilmek önemli.. Elinizden hiçbir şey gelmiyor demeyin, bizim nesillerin de yapabileceği birçok şey var…”

*** BASINDAN GÜNCEL…

KIBRIS HABER AJANSI

“Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk iki gazi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez bir araya geldiler…”

George Michael

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk iki eski gazi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez Lefkoşa’da bir araya geldi. Bu buluşma, geçmişin hatıralarıyla dolu duygusal bir araya geliş idi. İki eski asker Kıbrıs Haber Ajansı’na savaşta yaşadıklarını oldukça ayrıntılı biçimde anlattılar.

Adanın ateşkes hattının iki tarafında yaşayan bu iki gazi, ortak vatanları Kıbrıs’ın geleceğinden de konuştular.

Kıbrıslırum Menelaos Kouzoupis ve adanın batı kıyısındaki Baf’tan Kıbrıslıtürk Kemal Salih (Pilli), ortak düşman Nazizm ve Faşizme karşı Müttefiklerin yanında, İkinci Dünya Savaşı’nda Britanya ordusunda savaşmak üzere askere alındılar.

Ayios Photios köyünden 92 yaşındaki Menelaos Kouzoupis ve Kıbrıslıtürk köyü Falya’dan 95 yaşındaki Kemal Salih, birbirlerinden 3 kilometre uzaklıkta, aynı bölgede yaşıyorlar.

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra 1946’nın ortalarında Kıbrıs’a dönen iki eski asker, birbirinin izini kaybetti. Kader onları 70 yıl sonra bir araya getirdi ve kendilerine, insanlığın bugüne kadar yaşadığı en korkunç ve en berbat savaşında birlikte yaşadıklarını hatırlattı.

Ortak arkadaşları tarafından ayarlanan görüşme, Lefkoşa’daki Kıbrıs İkinci Dünya Savaşı Gazileri Derneği ofisinde yer aldı. Kıbrıs Haber Ajansı da oradaydı ve savaşın mahrumiyetini ve zorluklarını hatırlayan bu iki askerin hatıralarını kayıt altına aldı.

90’larında olmalarına rağmen zaman, iki gazinin zihinlerindeki görüntüleri silmemiş, hatıraları bugüne kadar canlı kalmış. Askere alındıkları günden itibaren olanları ve daha sonra özgürlük ve demokrasi için savaş alanlarında verdikleri mücadeleyi etkileyici ayrıntılarla anlattılar.

Her ikisi de, o zaman Britanya Krallığı kolonisi olan Kıbrıs halkının gönüllü olarak askere alınacağını yazan yerel gazetedeki haber üzerine başvuru yaptıklarını ve 29 Haziran 1944’te, Baf’ın Hulu köyündeki Ezousas panayırındayken askere alındıklarını hatırlıyorlar.

Kouzoupis ve Salih, köylerinden Hulu’da askere alınacakları yere kadar yürüdüklerini de unutmadılar. Menelaos Kouzoupis, yanında kaldığı dedesine Britanya ordusuna gönüllü olma kararından bahsetmediğini, genç yaşından dolayı ki o zaman 16.5 yaşındaydı, kendisine izin vermeyeceğini düşündüğünü; askerlik şubesine de gerçek yaşını söylemediğini anlatıyor.

Hikâyesine devam eden Kouzoupis, askere alındıktan sonra eğitim için Polemidya’daki bir İngiliz kampına nakledildiklerini, oradan da Suriye ve Filistin’e gittiklerini ve sonra İtalya’ya gittiklerini söylüyor. Menelaos Kouzoupis, Kemal Salih’le aynı çadırda kaldıklarını, kendisine verilen numarayı hala hatırladığını - 21139 – Kemal Salih’in numarasının da 21142 olduğunu ifade ediyor.

Kıbrıs’ta 1974’ten sonra Salih köyünü terk etmek zorunda kaldı. Kemal Salih şimdi Girne bölgesine bağlı Ayios Ermoalos (Ayermola/Şirinevler) köyünde yaşıyor ve bunca yaşına rağmen Rumca’yı hala çok iyi konuşuyor.

İki eski asker, KHA’nın İkinci Dünya Savaşı’nda ortak düşmana karşı savaşmış kişiler olarak 1974’te kendilerini farklı taraflarda bulmalarını nasıl yorumladıkları ve Kıbrıs’taki şimdiki durum için ne düşündükleri sorusuna şu yanıtları verdiler:

“Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler birlikte barış içinde yaşadılar. Biz kardeş gibiydik” diyen Kemal Salih, ülkeyi yeniden birleştirme, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma umutları konusunda kötümser görünüyor, daha yıllarca çözümsüz kalacağını söylüyor.

Kouzoupis da cevabında, 1974’teki yabancı müdahalenin kendilerini birbirleri arasında çekişmeye götürdüğünü, Kıbrıslırumlarla Kıbrıslıtürkler arasında bir fark olmadığını, birlikte iyi yaşadıklarını, ancak yabancı güçlerin müdahalesinin kendilerini ayırdığını kaydetti.

Menelaos Kouzoupis, “İşte bu yüzden Kıbrıs sorununa bir çözüm, hatta federal bir çözüm bulunması gerektiğine inanıyorum. O zaman tekrar birlikte yaşayabiliriz ve güzel günler geri gelir” dedi.

Kouzoupis’i onaylayan Salih, Kıbrıs’ta çözümünün gecikmesinde Britanya’nın da sorumluluğu olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

“Eğer Britanyalılar bırakırsa, bizi yalnız bırakırsa o zaman eskiden olduğumuz gibi oluruz.”

Kıbrıs II Dünya Savaşı’nda Savaşan Eski Askerler Derneği’nin, Müttefiklerin zaferinin 50. Yıldönümü dolayısıyla hazırladığı albüme göre, savaşa tüm Kıbrıs toplumlarından 30,000 Kıbrıslı katıldı. Bunlar arasında, Kıbrıs dışındaki ülkelerde yaşayan birkaç bin Kıbrıslı da bulunuyor. Yaklaşık 600 asker savaştan ülkelerine geri dönmedi. Bunlardan sadece 338’inin, savaşta nerede, hangi tarihte öldükleri ve mezarlarının nerede olduğu kayıt altında bulunuyor.

İkinci Dünya Savaşı 1939 yılının Eylül ayı başında başladı ve 5 yıl 8 ay sürdü; 70 ülkeden 50 milyon insanın hayatına mal oldu.

(KIBRIS HABER AJANSI – George Michael – 2.8.2019)