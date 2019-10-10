Savaşın acı yüzü: 1'i bebek 2 ölü, çok sayıda yaralı

Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı askeri hareket devam ediyor.

Sınırı geçen komando birlikleri görevlerini icra ederken Kuzey Suriye'den Türkiye tarafına yönelik havan ve roket saldırıları düzenleniyor.

Harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

TC Şanlıurfa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, saldırılar sonucu kentte biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

SALDIRILAR HASTANE VE OKUL BİNALARINDAN

Konuyla ilgili TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı" denildi. Harekatta hedef alınmayan bu binalardan yapılan saldırılara bu nedenle karşılık verilemediği belirtiliyor.

Suriye tarafından Türkiye'ye 170'den fazla havan ve roket mermisi atıldığı kaydedildi. Atılan mermilerin çoğunluğunun ABD ve Rus yapımı olduğu belirtiliyor.

Sınıra yakın bölgelerde belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.

4 İLÇEDE EĞİTİME ARA



Askeri harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edilmişti. Bu kapsamda Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi. Mardin'de ise Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okullarda eğitime iki gün ara verildiği açıklandı.