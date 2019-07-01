“SAVAŞI DEĞİL BARIŞI İNŞA EDELİM!”

CTP Kadın Örgütü, dün akşam Kıbrıs’a düşen S-200 füzesi ile ilgili açıklama yaptı. CTP Kadın Örgütü çatışmaların önlenmesi ve bölge barışının sağlanması için tüm siyasi aktörleri diplomasi ve silahsızlanmaya çağırdı.

Açıklama şu şekilde:

Dünyada ve yakın coğrafyamızda savaş ve şiddet gün geçtikçe etkisini artırırken, dün gece ülkemize düşen füze bir kez daha bizlere savaşın korkunç yüzünü hatırlattı. Biz bir kez daha anladık ki savaş ve şiddet sandığımızın aksine çok yakınımızdadır. Füzenin yaşam alanının çok yakınına isabet etmiş olması büyük tedirginlik yaratırken o bölgede yaşayan insanlarımızın zarar görmeden bu vahim olayı atlatmış olmaları tarifsiz bir acıdan bizleri korumuştur. Cumhuriyetçi Türk Partisi kurulduğu günden beri barışı kurmayı temel ilke olarak benimsemiş, gerek ülkemizde gerekse yakın coğrafyamızda çatışmalardan uzak, sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda tutarlı bir duruş sergilemiş, büyük bir mücadele vermiştir. Yaşadığımız coğrafyanın üzerimize yüklediği sorumlulukların bilinci ile yıllardır şiddetsiz sömürüsüz bir dünya, barışın hüküm sürdüğü, daha yaşanır bir ülke için mücadele veren CTP Kadın Örgütü çatışmaların önlenmesi ve bölge barışının sağlanması için tüm siyasi aktörleri diplomasi ve silahsızlanmaya çağırır. CTP Kadın Örgütü savaştan ve ölümden değil, barıştan ve yaşamdan yanadır. Çünkü savaşlar tüm insanlığı ama en çok da kadınları ve çocukları tehdit eder. Barış bizim için ekmek, hava ve su kadar yaşamsaldır.