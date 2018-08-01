Kıbrıslı Rumların çoğunluğu adada toplumlararası suçların yaşandığı 1963-74 döneminin cezai kovuşturulmasından yana tavır aldı.





Kıbrıslı Rumların % 71.21’i:

“Toplumlar arası çatışmalar ve savaş sırasında işlenen suçların sorumluları yargılansın ve suçları sabit görülürse en sert şekilde cezalandırılsın”





“Kıbrıslı Türkler arasında bu oran yüzde 23,65’te kaldı.”



Kıbrıslı Rumların çoğunluğu “Toplumlar arası çatışmalar ve savaş sırasında işlenen suçların sorumluları yargılansın ve suçları sabit görülürse en sert şekilde cezalandırılsın” görüşüne destek belirtti.

Üç Kıbrıslı akademisyen tarafından yapılan ankette, suçların araştırılmasına % 71 Kıbrıslı Rum destek verirken, Kıbrıslı Türkler arasında bu oran yüzde 23,65’te kaldı.

Politis, “Kıbrıs: Cezalandırılmamış Suçlar” dosyasında üç Kıbrıslı akademisyen tarafından Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında yapılan, 1963-74 döneminde işlenen suçlara bakış açısının ne olduğuna dair anketi yayınladı.

“Kıbrıslı Rumlar 1963-74 İçin Kovuşturmadan Yana… Kıbrıslı Türkleri Öldürenlerin Üçte Biri Polis” başlığını kullanan Politis, adadaki yüzleşme sürecine dair önemli bir talep ortaya koydu.

Gazete araştırmanın 2017 sonunda “Kıbrıs Üniversitesi”nden Haris Psaltis, Kent Üniversitesi’nden Neofitos Loizidis ve Keele Üniversitesi’nden Hüseyin Çakal tarafından, 881 Rum ve 801 Kıbrıslı Türk katılımcıyla yüz yüze söyleşi yöntemiyle yapıldığını yazdı.

Habere göre “toplumlar arası çatışmalar ve savaş sırasında işlenen suçların sorumluları yargılansın ve suçları sabit görülürse en sert şekilde cezalandırılsın” önermesine, katılımcı Rumların yüzde 71,21’i tamamen katılıyor veya katılma eğiliminin yüksek olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türkler arasında bu oran yüzde 23,65’te kaldı. Politis gazetesi bu durumu, Rumların kendilerini daha mağdur görmelerine bağladı.



“Kurbanlar tazmin edilmeli”



Politis’te yayınlanan dosyada şu değerlendirme yapıldı:

“1999’da Başsavcılık -ve Kıbrıs Türk muadili- tarafından, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne verilen ifadelerin cezai kovuşturma maksatlı kullanılmayacağı taahhüt edildi. 28 yıl sonra bin 113 kayıp bulunamadı (Kıbrıslı Türk ve Rumların toplamı 2 bin 2), suçluları kovuşturma sorumluluğu da ortadan kalkmış değil.”

Katılımcılara yöneltilen “barışa karşılık af” önermesini Rumların yüzde 44,85’inin, Kıbrıslı Türklerin de yüzde 42,04’ünün reddettiğine işaret edilen haberde, Rumların yüzde 77,21’inin kurbanların tazmin edilmesi görüşünde olduğunu, Kıbrıslı Türkler arasında bu oranın yüzde 31,53 olduğu kaydedildi.

Gazeteye göre “gerçek ve dostluk komisyonu kurulsun ve işlediği suçları bu kurul önünde itiraf edenler cezai sorumluluktan muaf tutulsun” önermesini Rumların yüzde 33,93’ü ve Kıbrıslı Türklerin yüzde 14.15’i kabul ederken Rumların yüzde 39,89’u ve Kıbrıslı Türklerin yüzde 17.40’ı reddetti.

“Suçlular kurbanlara tazminat ödemeli mi” sorusuna karşılık Rumların yüzde 77,28’i evet, Kıbrıslı Türklerin yüzde 31,53’ü hayır cevabı verdi. Rumların yüzde 62,83’ü ile Kıbrıslı Türklerin yüzde 44,22’si “suçlular kurbanlardan ve ailelerinden özür dilesin” önermesine katıldığını söyledi.”



“Kıbrıslı Türklere karşı polisler”

Politis araştırmasında, “Kıbrıslı Rumlar 1974 savaşı suçluları için mahkeme isterken 1963-64’te Kıbrıslı Türkleri öldüren Rumlara da kovuşturma yolunu açıyor” yorumu yapılırken, özellikle polislere yönelik iddialarını da ortaya koydu.

Gazete şunları da yazdı:

“Polis Genel Müdürlüğü tarafından, 1963-64 dönemi suçlarını araştırdığı 16 dosyadaki 44 Kıbrıslı Türk cinayetinde şüpheli olarak kaydedilen 48 kişiden 16’sı polis, 8’i askerdi, o dönemde Kıbrıslı Türklere karşı işlenen suça katılan güvenlik birimi üyelerinin oranı yüzde 50’ye varıyor. Kıbrıs polisinin, kurbanların kalıntılarının bulunduğu 2006-2009 döneminden sonra başlattığı araştırmada sadece 11 Mayıs 1964’te ve bahsi edilen 16 dosyada, 13 Kıbrıslı Türk öldürüldü, iki gün sonra 13 Mayıs’ta otobüsle Pile’ye giden 11 Larnakalı Kıbrıslı Türk öldürüldü.”



( YENİDÜZEN, POLİTİS, TAK)