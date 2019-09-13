“Savaş çıktığını düşündük”

APAR TOPAR KAÇTILAR… Patlama sesleri ile savaşın çıktığını düşünen Çatalköy ve Arapköy’de yaşayan vatandaşlar evlerini apar topar tahliye ettiler. Kaçışma esnasında bazı vatandaşlar yaralanırken, bölge halkı geceyi sokakta geçirdi. “ASKERİ BİRLİK BURADAN KALKMALI”… Gün ağarınca polis kontrolünde evlerine dönen vatandaşlar, şarapnel parçaları ile karşılaşınca dehşete kapıldı. 1995 yılında aynı korkuyu yine yaşadıklarını ifade eden bölge halkı, ‘askeri’ birliğin yerleşim yerinden kaldırılmasını istedi.

Devrim DEMİR

Askeri birlik içinde önceki gece peşi sıra gelen patlamalarla Girne ve bölgesinde korku dolu anlar yaşandı. Patlama sesleri ile evlerinden çıkan vatandaşlar apar topar bölgeyi terk etti, kaçışma esnasında birçok kişi düşerek yaralandı. Araçları ile Girne dışına kaçan vatandaşlar, sokakta sabahladı.

Gün ağarınca polis kontrolünde evlerine dönen vatandaşlar, şarapnel parçaları ile karşılaşınca dehşete kapıldı. 1995 yılında aynı korkuyu yine yaşadıklarını ifade eden bölge halkı, ‘askeri’ birliğin yerleşim yerinden kaldırılmasını istedi. Çatalköy ve bölgesinde evlerin yanı sıra iş yerleri de önceki gece yaşanan patlamalardan büyük hasar gördü. Birçok iş yerinin camları kırıldı, büyük hasar gördü.

Sokakta sabahlayan vatandaşlar ise YENİDÜZEN’e konuştu.

Polis ve asker her yerdeydi

Güne patlamalarla uyanan Girne bölgesinde dün siren sesleri hiç durmadı. Patlamanın yaşandığı askeri birlik bölgesinde itfaiye ekiplerinin yanı sıra, orman dairesi de tedbir amaçlı bekledi. Çatalköy ve Arapköy bölgesinde polis ve asker gün boyu inceleme yaptı. Bir iş yerinde patlamamış mühimmat ele geçirildi. Bomba İmha Uzmanları, tedbirlerin alınması ile mühimmatlar asker tarafından teslim alındı.

Kuşlar yandı, evler zarar gördü

Patlamalar Çatalköy’de de zarara neden oldu. Doğa Evleri Sitesi’nde bazı evlerin duvarları ciddi hasar görürken, kuşlar da yanarak can verdi.

Patlamalar sırasında büyük panik ve korku yaşadıklarını aktaran bölgeliler, günün ağarması ile ortaya çıkan manzaradan duydukları şaşkınlığı da belirtti. Bölge sakinleri bahçelerin de şarapnel parçalarının yanı sıra ölü kuşlarla da karşılaştı.

Site sakinleri siteye 3 parça şarapnel düştüğünü polisin gelip bu parçaları aldığını belirtti.

Dün gece saat 02.00 gibi siteyi boşaltıp Karakum’da bir otoparkta bekletildiklerini ifade eden bölgeliler, sabah saatlerinde kontrollü olarak evlerine döndüklerini de aktardı.

Köyleri boşalttılar, sokakta sabahladılar

Cephaneliğin patladığı esnada evlerinde patlama sesleri ile uyanan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Savaş çıktığını düşünen ve evlerini boşaltarak can havli ile kaçtıklarını anlatan bölge halkı geceyi sokakta geçirdi.

Polis kontrolünde araçları ile konvoy halinde bölgeyi tahliye eden vatandaşlar, gün ağarınca patlamaların azalması ile polis kontrolünde yeniden evlerine döndüler. Panik halinde kaçışan birçok vatandaş ufak tefek yaralanırken, Arapköy’de ayağı kırılan bir vatandaş dün ameliyata alındı.

Bölge halkı ne dedi?

Durali Güçlüsoy: “Savaş çıktığını sandık”

Gece yarısından sonra iki civarlarında, şiddetli patlamalarla uyandık. 50 büyük patlama yüzlerce küçük patlama vardı. İlk şüphemiz savaş çıktı sandık, ciddi bir bombalama olduğunu düşündük çünkü patlamalar peş peşe yaşandı. Çok güçlü turuncu renkli ışıklar vardı. Çoluk çocuk hepimiz panik olduk. Polis sitenin dışında barikat kurdu, orada öğrendik askerin içinde patlama olduğunu. Siteyi tahliye etmekle ilgili güvenliğimiz için polis uyarıda bulundu. Hepimiz arabalarımızla siteyi boşattık, Karakum’da bir otoparkta sabah 7’ye kadar bekledik. Polis kontrollü bir şekilde sabah dönmemizi sağaldı. Siteye üç parça şarapnel düşmüştü, polis kontrollü bir şekilde onları aldı, basınçtan bir iki evin camları kırıldı. Haberlerden akışı takip ediyoruz. Bir daha yaşanmamasını diliyoruz.

Mehmet Salih Gürdoğdu: “Konvoy halinde köyden kaçtık”

Gece yarısı şiddetli patlama sesleri ile uyandık. Dışarıya baktığım zaman, askeri birlik bize çok yakın mevzi patlıyordu. Emin olmak için evden çıktım, 10 dakika içinde büyük ikinci patlama oldu. Korktuk 95 yılında buna benzer bir olay yine olmuştu, köye sıçramıştı. Patlama sesleri ile birçok insan zaten sokağa dökülmüştü ve köyden çıkma kararı aldık. İletişim kurduk çoluk çocuğumuzu aldık, önce Alev kayası ardından da Erülkü oto parkına gittik. Arabalarımızla köyden konvoy halinde çıktık, polise haber verdik köyden çıkmamızı söylediler. 4 saat bekledik sabah saat 05.00 sıralarında köye geri döndük. Patlamalar devam ediyordu, ama polis, ambulans ve itfaiyeye buradaydı. Can kayıbımız yok ama korkudan kaçışma esnasında, yere düşerek ayağını kıranlar oldu. Birkaç evin camları patladı basınçtan.

Timur Cemal: “Başımın üstünden geçti”

Gece yarısı bizim bahçede otururken sesleri duyduk gaz patladığını düşündüm. Bahçeden yola doğru sesin ne olduğunu anlamak için koştum. Gaz patladı sandım karşımdaki evin duvarında büyük bir gürültü duydum. Herkesi uyandırdık, evleri boşalttık. Ağaçlara vurdu, kuşlar yanarak can verdi.

Nihal Hatipoğlu: “Teknecikte patlama olduğunu sandık”

Gece yarısı iki civarı bir gürültü ile uyandım. Kızımda benimle birlikte kalktı. Teknecikte patlama olduğunu düşündüm. Patlamaların ardı arkası kesilmeyince kızımla beraber komşuya kaçtık. Evler titriyordu, çok korkmuştuk. Hepimiz site olarak boşalttık evleri. Sabah döndük eve.

Civan Akbulut: “İş yerim zarar gördü”

Sabah iş yerime geldik, itfaiye araçlarını gördüm. İş yeri camları kırılmıştı, içerde bir çok eşyalar zarar gördü, patlamamış mühimmatlar vardı, asker sabah saatleri itibarı ile gelip onları da aldı.

Şanser Müftü: “Korkunç bir sesti”

Saat gece yarısı 02.00 de ateş gibi bir şeyler gördüm. Ardından patlama sesleri yükseldi korkunç bir sesti hemen evlerden dışarıya çıktık.

Muhammed Sadık: “Rüya gördüğümü sanıyordum”

Gece yarısı uykumda patlama sesleri duydum. Rüya gördüğümü sanıyordum. Tekrar kalktım saat üç gibiydi sesler çok yüksekti. Tek mutluluğumuz can kaybı olmaması.

Osman Akbaş:”Mühimmattın kalkması lazım”

Gece yarısı saat iki gibi yükselen patlama sesleri ile evden dışarı çıktık. Patlama sesleri ardı ardına hiç durmadan devam etti. İş yerimin camları patladı, arabam hasar gördü. MÜhimatın buradan kalkması lazım çok tehlikeli.

Muhammed Shazad: “Korkunçtu”

Gece ben bir şey duymadım. Arkadaşlarım uyandırdı ve dışarıya baktığım zaman dehşete kapıldım. Yükselen patlama sesleri, gördüğüm ateşler savaş çıktı sandım. Arkadaşlarla arabaya toplandık ve hepimiz Girne’ye doğru kaçtık. Korkunçtu, sabaha kadar park yerinde oturduk.