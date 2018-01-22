SAVAŞ BU, SAVAŞ!

“Askerin yâr ve yardımcısı olsun...”

Kim etmişse bu lafı, papağan gibi yineliyor kimileri...

“Zeytin dalı” ne kadar sırıtıyorsa savaşta, “yâr” sözcüğü bu temennide aynı durumda!

Türkiye tam tersini yapsa yine kutsayacaklardı. Ne olursa olsun ya karşı çıkma, ya meşrulaştırma yarışı...

İyi de bunların çoğu oğlunu askere dahi göndermedi.

Klimanın sıcacık üfürdüğü bir odada, bir de bacaklarının arasına çubuklu sobayı yerleştirip, parmağını akıllı telefonun tuşlarında gezdirerek savaşı püfür püfür kutsamak ne yaman!

Afrin’in adını kaçı biliyordu üç gün evvel!

Sormuyorlar dahi, “Türkiye’nin ne işi var orada, garantörü mü neymiş acaba...”

Yarın hep bir ağızdan uluslararası hukuktan kaynaklanan müdafaa hakkını da anlatacak bu papağanlar.

Kendin gitsene cepheye!

Evladını gönder de göreyim seni.

Burnunun dibinde askerlik yapmasına dahi gönlün razı değil, askerden kaçmak için doktoradan geçilmiyor ülke.

Onca kirini bayrağın altına gizleyip nazik yerleri sızlamasın diye kuş tüyü yastığını elinde gezdirenler şimdi savaş için güzelleme yarışına girdi.

Gencecik evlatlar ölmeye gidiyor, dünya başına yıkılıyor nice masum insanın oturduğu yerde, yetmiş uçak, yüz tank bombalıyor...

Ve klavyenin tuşlarında “yar ve yardımcı olsun” demek ne kolay!

Ne yar oluyor ne de yardımcı...

Mezarlarının yerini dahi bilmeyeceksiniz ölen askerlerin, duymayacaksınız analarını ağıtlarını, henüz yirmisini göremeden ölenler için en fazla iki gün yarıya inecek bayraklar ama hissetmeyeceksiniz yaslarını...

Hamaset de hamaset!

İlla konuşmaya mecburmuşlar gibi.

Hepsi terör uzmanı, uluslararası ilişkiler yüksek mühendisi, Ortadoğu profesörü!

Terörmüş de teröristmiş de...

“Elleriyle koymuş gibi” bilmişler!

Her kim hangi masum insanı öldürüyorsa ve kim bunu hangi sebeple yapıyorsa, bin belasını versin!

Elli sene sonra dahi kemiklerin fışkırdığı kendi toprağına bak da utan!

Çok mu zorunuza gidiyor “silahlar sussun” demek!

Ne kin kusmaya ihtiyacımız var birine, ne de bir başkasına yalakalığa...

Ölüm, yıkım, acı ve gözyaşına karşı çıksak birlikte, yeter insanlığa!