Sattığımızdan 14 kat fazlasını alıyoruz

İthalat ve ihracat rakamları arasında milyonlarca dolara eş, neredeyse 14 kata ulaşan fark olduğu resmi verilere yansıdı. 105 MİLYON DOLAR İHRACAT, 1 MİLYAR 520 MİLYON DOLAR İTHALAT!... Geçtiğimiz yıl 105 milyon 615 dolarlık ihracat gerçekleşirken, Ocak ila Kasım ayları arasındaki ithalat rakamları bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artışla, 1 milyar 520 milyon 487 bin dolar olarak belirlendi. EN FAZLA İTHALAT VE İHRACAT ÜRÜNLERİ… Kıbrıs’ın kuzeyine Türkiye ve 3. ülkelerden en fazla taşıt araçları, yakıt, inşaat demiri, konfeksiyon ürünleri ve cep telefonu ithal edilirken, süt ürünleri, narenciye ve rakı, ‘en çok ihraç edilen’ ürünler arasında yer aldı. RAPORDAN: 105 milyon 615 dolarlık ihracat, 1 milyar 520 milyon 487 bin dolar ithalat gerçekleşti.

İthalatta 2016’ya göre %14 artış yaşandı.

En çok ithal edilen ürün taşıt aracı ve yakıt oldu.

2017 yılı Ocak-Kasım aylarında 124 milyon 891 bin dolarlık taşıt aracı ithalatı yapıldı.

111 milyon 476 bin dolarlık yakıt ithal edildi.

İhracatta ise ilk sırada süt ürünleri ve narenciye yer aldı.

11 milyon 478 kilogramlık süt ürünü ihracatı, 42 milyon 933 dolarlık gelir elde edildi.

78 milyon 707 bin kilo narenciye ihracatından 19 milyon 57 bin dolar ihracat gerçekleşti.

Ayşe GÜLER

İthalat ile ihracat arasındaki fark neredeyse 14 kata ulaştı, milyonlarca dolara eş uçurum ayrım, Ticaret Dairesi resmi verilerine yansıdı.

Geçtiğimiz yıl 105 milyon 615 dolarlık ihracat gerçekleşirken, Ocak ila Kasım ayları arasındaki ithalat rakamları bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artışla, 1 milyar 520 milyon 487 bin dolar olarak belirlendi.

Kıbrıs’ın kuzeyine Türkiye ve 3. ülkelerden en fazla taşıt araçları, yakıt, inşaat demiri, konfeksiyon ürünleri ve cep telefonu ithal edilirken, süt ürünleri, narenciye ve rakı, ‘en çok ihraç edilen’ ürünler arasında yer aldı.

Hem ithalatta hem de ihracatta ilk sırada yer alan ülke, Türkiye oldu.

Ticaret Dairesi, 2017 yılına ait, ithalat ve ihracat raporunu yayınladı.

İthalatta %14 artış…

Taşıt araçları ilk sırada!

Ticaret Dairesi, İthalat ile ilgili Ocak-Kasım verilerini paylaştı.

Buna göre; geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında 1 milyar 520 milyon 487 bin dolarlık ithalat yapıldı, 2016’ya göre %14 oranında artış yaşandı.

2016’da bu rakam 1 milyar 337 milyon 318 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu dönemde ithalatın % 61.2’si yani 930 milyon 107 bin doları Türkiye’den, geriye kalanı ise 3. ülkelerden yapıldı.

En büyük pay, taşıt araçlarının…

İthalat içerisindeki en büyük payı taşıt araçları, yakıt, inşaat demiri, konfeksiyon ürünleri ve cep telefonlar oluşturdu.

2017 yılı Ocak-Kasım aylarında 124 milyon 891 bin dolarlık taşıt aracı ithalatı yapıldı.

Aynı dönemde 111 milyon 476 bin dolarlık yakıt da ithal edildi.

Öte yandan 50 milyon 982 bin dolar inşaat demiri, 40 milyon 825 bin dolarlık konfeksiyon, 28 milyon 925 bin dolarlık da cep telefonu ihracatı yapıldığı kayıtlara geçti.

Piliç eti ithalatında %137 artış!

Raporda, ithalatın geçtiğimiz yıla oranla değişimleri de paylaşıldı.

Buna göre; ithalat kalemlerinde en çok piliç etinde artış görüldü, %137’lik yükselme kayıtlara geçti.

2016’da 269 bin 340 dolar olan piliç eti ithalatı, 2017’de 637 bin 866 dolara yükseldi.

Piliç eti dışında, pirinç ithalatında da %89 oranında pirinç ithalatı arttı.

2016 Ocak Kasım döneminde 2 milyon 95 bin dolar olan pirinç ithalatı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %89’luk artışla 3 milyon 958 bin dolara yükseldi.

Plastik mamüllerde düşüş…

İthalat verilerinde en fazla düşüş telefon santral aks. ile plastik mamüllerde yaşandı.

%71 düşüş yaşayan telefon santral aks. ithalatı 13 milyon 662 bin dolardan 3 milyon 988 bin dolara geriledi.

Plastik mamülleri ithalatı ise %67 gerileme ile 39 milyon 644 bin dolardan, 13 milyon 233 bin dolara düştü.

İthal edilen ürünlerin bazıları

İthal edilen ürünlerin bazı ise şunlardı: mısır: 15. 639. 545 dolar, muhtelif hırdavat eşyası: 6.008. 719 dolar, mutfak eşyaları: 872. 554 dolar, oto aksamları: 22.650.942 dolar, oto lastikleri: 7.822.841 dolar, plastik ambalaj malzemeleri: 6.999.548 dolar, plastik hammaddesi: 4.285.973 dolar, porselen mutfak eşyası: 2.480.228 dolar, sanayi tipi makine aks.: 5.833.025 dolar, seramik karolar: 7.320. 115 dolar, sıhhi tesisat malzemeleri: 3.068.463 dolar, sigaralar: 20.138.347 dolar, spor ayakkabılar: 3.769.115 dolar, spor malzemeleri: 2.001.402 dolar, şeker: 4.838.256 dolar, tarım makineleri: 1.805.083 dolar, taze meyveler: 10.224. 253 dolar, telefon cihazları: 30.554.866 dolar, televizyon:6.440.881 dolar, temizlik ürünleri: 9.139.304 dolar, tıbbi cihazları: 12.017.110 dolar, veteriner ilaçları: 1.724.280 dolar, yükleyiciler: 3.076.516 dolar, zirai ilaçlar: 3.838.151 dolar.

105 milyon 615 bin dolar ihracat…

Rekor süt ürünleri ve narenciyede!

Kıbrıs’ın kuzeyine Türkiye ve 3. ülkelere 2017 yılında toplamda 105 milyon 615 dolar ihracat gerçekleşti.

İhracatın 63 milyon 818 bin doları Türkiye’ye, geriye kalanı ise 3. ülkelere yapıldı.

2016’da 105 milyon 487 bin dolar olarak kayıtlara geçen ihracatta, bu yıl çok az hareketlilik yaşandı.

Süt ürünleri, narenciye ve rakı, ‘en çok ihraç edilen’ ürünler oldu.

Geçtiğimiz yıl 11 milyon 478 kilograma denk gelen 42 milyon 933 bin dolarlık süt ürünü ihraç edildi.

Aynı dönemde 78 milyon 707 bin kilo narenciye ihraç edilirken, bu ürünlerden 19 milyon 57 bin dolar gelir elde edildi.

2017’deki rakı ihracatı ise 13 milyon 409 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2016’ya göre; rakı ihracatı %9, narenciye ihracatı %7 arttı, süt ürünleri ihracatı ise %1 azaldı.

Keçiboynuzunda % 479’luk artış…

İhracat yapılan ürünlerde rekor artış keçiboynuzunda yaşandı.

2016’da 105 bin 361 dolar olarak gerçekleşen keçiboynuzu (bütün) ihracat rakamı, geçtiğimiz yıl %479’luk artış ile 609 bin 716 dolara yükseldi.

Aynı dönemde balık ihracatında da %100’lük yükselme görüldü. 2016’da bu alanda hiç ihracat yapılmazken, 2017’de 1 milyon 115 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Patates ihracatında %69’luk düşüş!

Özellikle Londra’daki Kıbrıslı Türklerin vazgeçilmezi olan Kıbrıs patatesi ihracatında ciddi düşüş yaşandığı kayıtlara geçti.

2016 yılında 1 milyon 370 bin dolarlık yapılan patates ihracatı, 2017’de 424 bin dolara geriledi.

Her iki yıl arasında %69 düşüş yaşandı.

Meşrubat, meyve suyu, konsantre ürün ve tütünde de ciddi düşüş…

Meşrubat, meyve suyu, konsantre ürün ve tütün ihracatında da düşüş yaşandı.

Meşrubat ve meyve suyu ihracatı 2 milyon 893 bin dolardan 948 bin dolara, konsantre ürün ihracatı ise 4 milyon 218 bin dolardan 1 milyon 424 bin dolara geriledi.

Tütün ihracatı ise 203 bin dolardan 96 bin dolara düştü.

Diğer ihracat ürünleri rakamları…

2017’de ihracatı gerçekleşen ürünler ve miktarları şöyle: Konfeksiyon: 2 milyon 363 dolar, rakı: 13 milyon 409 bin dolar, hurdalar: 5 milyon 849 bin dolar, yumurta: 301 bin dolar, hurda kağıt: 610 bin dolar, sigaralar: 253 bin dolar, piliç eti: 1 milyon 85 bin dolar, sebzeler: 936 bin dolar, deriler: 866 bin dolar, keçiboynuzu çekirdek: 609 bin dolar, keçiboynuzu öğütülmüş: 267 bin dolar, ilaçlar 291 bin dolar, yün yapağı: 43 bin 574.