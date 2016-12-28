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Satrançta Şentuğ dönemi

Satrançta Şentuğ dönemi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Olağan Genel Kurulu Pazarü günü Golden Tulip Hotel’de yapıldı.

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Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Olağan Genel Kurulu Pazarü günü Golden Tulip Hotel’de yapıldı.

KKSF Olağan Genel Kurulu sonucunda Halil Şentuğ başkanlığa gelirken, yeni dönem yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu: Halil Göymen, Abdullah Özdoğan, Ahmet Tolon, Arcan Ekdal, Gökmen Coşan, Havva Doğan, Mehmet Atasoy, Zafer Ağdelen

 

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