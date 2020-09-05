Satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı I.O.A, tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mert Gültuna 4 Eylül tarihinde zanlının Girne’de kendi adına kiralamış olduğu ZMU 182 plakalı aracın içerisinde yapılan aramada 2 ayrı foile sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü yakalandığını ve ikametgâhında yapılan aramada şeffaf naylon içerisinde 12 adet ayrı foile sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sigara paketinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Evin her noktasında uyuşturucu ele geçirildi…

Polis, televizyon sehpasının üst dolabında ise üzerinde Barel yazılı metal kutu içerisinde 7 ayrı foile sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Gültuna, zanlıdan yapılan sorguda söz konusu uyuşturucu maddeleri isminin Reymond olduğunu bildiği bir şahıstan 3 bin 500 TL karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve kayıp olduğu düşünülen emareler olduğunu, ayrıca arana bir şahsın da olduğunu belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.