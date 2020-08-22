Satışa hazır 150 gram bonzai ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından dün Çağlayan bölgesinde gerçekleşen operasyonda 150 gram bonzai ele geçirildi, biri kadın üç kişi tutuklandı.

‘Uyuşturucu alma, verme ve tasarruf’ suçlarından tutuklanan M.D., H.B., ve Ş.A., tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Şüpheli tavırları ele verdi…

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan polis memuru Serkan Sakallı, Çağlayan bölgesinde Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 21 Ağustos tarihinde zanlı M.D.’nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine üstünün arandığını kaydederek, yapılan arama sonucunda zanlının üzerinde yaklaşık 150 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını dile getirdi.

Zanlının giymekte olduğu kot pantolonun sol arka cebinde de 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu ifade eden Sakallı, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını bildirdi.

İtirafı iki kişini daha tutuklattı..

Sakallı, zanlının gönüllü ifadesinde yakalanmadan yarım saat önce zanlılar H.B.,ve Ş.A.’ya 100 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde verdiğini itiraf ettiğine işaret ederek, söz konusu zanlıların Mağusa polis ekipleri tarafından tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına vurgu yaptı.

Zanlıların evlerinin arandığını dile getiren Sakallı, H.B.’nin evinde herhangi bir bulguya rastlanmadığına dikkat çekerken, zanlı Ş.A.’nın evinde ise 1 adet sarılı halde uyuşturucu maddenin bulunduğunu kaydetti.

Sakallı, M.D., ve H.B.’nin gönüllü ifade verdiğini söyleyerek, Ş.A.’nın ise gönüllü ifade vermediğini belirtti.

Olayla bağlantılı kişiler aranıyor…

Sakallı, verilen ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, emare olarak alınan maddelerin türünün araştırılacağını ve başka şahıs ile emarelerin aranmakta olduğunu dile getirerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.