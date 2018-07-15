Satışa hazır 1 kilo Hintkeneviri

PGM’ye bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda satışa hazır şekilde yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen ve 2 bin Euro karşılığında 1 kilo Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri alarak KKTC’ye ithal ettiği tespit edilen 21 yaşındaki R.D ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı R.D aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Dondurucudan uyuşturucu çıktı...

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 13 Temmuz tarihinde alınan bir bilgide zanlı R.D’nin evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün konu eve gidildiğinde zanlı R.D’nin konu evin avlusunun içerisinde arka tarafta bulunan yardımcı evin önünde tespit edildiğini belirten Türe, zanlının üzerinde yapılan aramada belinde takılı olan bel çantasındaki sigara paketi içerisinde yaklaşık 500 ml gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Türe, akabinde yine zanlının evinin arka kısmında bulunan yardımcı evde yapılan aramada buz dolabının buz gözü içerisinde elbiseye sarılmış 31 adet ayrı ayrı streç naylonlara sarılı her biri 30 gram olmak üzere toplam 930 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Yine devam eden aramada konu ana evdeki buz dolabı üzerinde 1 adet hassas terazi ve 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunduğunu belirten Türe, zanlının yatak odasında ise yaklaşık 2 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

2 bin Euro’ya 1 kilo aldığını itiraf etti...

Polis Memuru Mahir Türe, zanlı R.D’ın mesele ile ilgili olarak itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Türe, zanlının verdiği ifadesinde konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 11 Temmuz tarihinde “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek” Güney Kıbrıs’a yayan olarak geçtiğini ve isim bazında belirtmiş olduğu bir kişiden 2 bin Euro karşılığında 1 kilo olarak aldığını ve ayni gün ayni şekilde KKTC’ye geldiğini ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri evine sakladığını itiraf ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Güçlüer, zanlı R.D’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.