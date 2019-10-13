“Satın alma, sahiplen!”

Altın Patiler Derneği, Sessiz Kullar Derneği ve Hope 4 Pets’in birlikte düzenlediği etkinlik sayesinde, ülkede yuvalandırılamayan, bakıma muhtaç altı köpeği İngiltere’ye yuvalandırılacak. Çevre ve hayvan dostları dün tüm gün Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda kermes düzenleyerek, ulaşımı sağlamak için yardım topladı.

Dila ŞİMŞEK

Altın Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği, Sessiz Kullar Derneği ve Hope 4 Pets dün Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda, İngiltere’ye yuvalandırılan 6 köpeğinin ulaşım masraflarını karşılayabilmek için yardım kermesi düzenledi.

Dernek çatısında birleşen duyarlı insanlar, aynı evden çıkan beş köpeğin, İngiltere’de aynı eve sahiplendirilmesini sağladı. Bu yolculuğa sonradan katılan bir köpek daha, İngiltere’ye yuvalandırılıyor.

Ulaşım masraflarının bir kısmının karşılanabilmesi adına etkinlik düzenleyen dernekler, tüm gün süren kermesle özellikle ailelerin ilgisini çekti.

Birçok çocuk barınağa gelerek köpeklerle vakit geçirdi, hayvanseverler ise yardımda bulundu.

Kermeste kitaptan takıya, mini eşyalardan ıslak keke birçok ürün satışa sunuldu.

İkinci el ürünlerden alınan ücret, tamamen köpeklerin ulaşımına katkı için kullanılacak.

Kermeste satılan tüm ürünler, oldukça cüzi ücretlendirildi.



Altın Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği As Başkanı:

“Toplanan tüm gelir tamamen 6 köpek için kullanılacak”

“5 köpeği İngiltere’de yuva sahibi yapacaktık, sonradan barınaktan bir dostumuz daha onlara dahil oldu. 6 çocuğumuzun İngiltere’ye çıkışı ve ulaşımına katkı sağlayabilmek için kermes düzenledik. Burada toplanan tüm gelir tamamen buna aktarılacaktır.”

Sessiz Kullar Derneği üyesi Lara Bulli:

“İnsanlar pet shoplardan değil, barınaklardan hayvan sahiplensinler”

“Sessiz Kullar Derneği olarak biz de bu etkinlikte yer alıyoruz. Toplanan gelirin hepsini köpeklerimiz için kullanacağız. İnsanlar pet shoplardan değil, barınaklardan hayvan sahiplensinler. Barınağı ziyaret edip, bu gibi etkinliklere katılarak bizlere destek verebilirler. Umarım bu şekilde yuvalandırmaları gerçekleştireceğiz. Tüm gün buradayız”

Hope 4 Pets üyesi Stephanie Harrison Croft:

“Hayvanların satılmasına ve satın alınmasına tamamen karşıyız”

“Altın Patiler ve Sessiz Kullar Dernekleri ile bir araya gelerek altı köpeğimizin İngiltere’ye ulaşım masraflarına katkı sağlamak için böyle bir kermes düzenledik. Hayvanların satılmasına ve satın alınmasına tamamen karşıyız ve yuvalandırmak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umarım bu etkinlik onlar için destekleyici olur. İnsanların bu gibi etkinliklere daha sık katılması gerektiğine inanıyorum.”