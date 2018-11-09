YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Gerek gayrimenkul yatırımcılarının gerek ise yaşamında yerleşim yeri açısından değişiklik yapmak isteyen ve yeni bir ev almak isteyen herkesin yakından ilgilendiği emlak satış fiyat ortalaması raporları, Ekim ayı için de Ekim ayının sonunda açıklandı. Flatfy tarafından açıklanan raporlarda Türkiye çapındaki pek çok şehrin hem Ekim hem de Eylül 2018 ayları için konut satış fiyatı ortalamaları açıklandı. Açıklanan bu ortalama verilerden kimileri ise evlerin belli özellikleri ile kategori haline getirildi. Bu bakımdan Flatfy, hem gayrimenkul yatırımcılarına hem de yeni bir ev arayışında olan herkese iyi bir kaynak sağlamış oldu.

Flatfy Türkiye’de ve diğer ülkelerde olmak üzere toplam 37 ülkede online bir şekilde hizmet vermeyi sürdüren bir emlak arama motoru sitesidir. Ne var ki Flatfy’nin bu söz konusu ülkelerde sunduğu hizmet sadece bir istatistik sunma hizmeti değil. Flatfy aynı zamanda oldukça zengin kaynakları ve kapsamlı veri tabanı ile her ülkede şehirlere özel bir şekilde konut ilanlarını toparlıyor ve konut arayışı içerisinde olanlar içim emlak konut aramalarına özel olarak tasarlanmış akıllı bir arama motoru sunuyor. Kısacası Flatfy üzerinden ilan araması yapmak ve ilan sahipleri ile iletişime geçmek adına temel bilgileri almak da mümkün. Bu bakımdan söz konusu start up kuruluşu gerek Türkiye’de gerek ise dünyada bir ilke imza atmış durumda.

Ekim 2018 ayının ayrıntılı rapor ve incelemeleri Flatfy tarafından Ekim ayının bitişinde sunuldu. Sunulan raporda kullanılan bir tabloda ise, diğer aylara göre bir ufak değişiklik vardı. Kullanılan grafikte bu ke sadece Ekim 2018 ayının satılık fiyatı ortalaması değil aynı zamanda Eylül 2018 satış fiyatı ortalaması da gösterilmişti. Kuşkusuz bu durum Flatfy takibini daha çekici hale getirecek ve karşılaştırma yapmak isteyen kişilerin işini kolaylaştıracaktır. Şimdi dilerseniz grafiklere geçelim.

Yukarıda Flatfy tarafından hazırlanan ve karşılaştırılabilecek bilgi içeren Ekim 2018 konut satış fiyatı ortalamalarını görmektesiniz. Tabloda göze ilk çarpan şeylerden bir tanesi Gaziantep ve Konya gibi şehirlerin sahip olduğu düşük konut satış fiyatı ortalamasıdır. Bu ortalamaların bu iki şehir için hem son derece benzer olduğunu hem de bir önceki aya göre ortalama değişimlerinin de neredeyse aynı olduğunu söylemek mümkün.

Tabloda bir diğer dikkat çeken şey ise Ankara’nın ortalamasıdır. Ankara, başkent olmasına rağmen ve son derece şehirleşmiş bir yapıya sahip olmasına rağmen tabloda Ekim 2018 ayı için de Eylül 2018 ayı için de en düşük konut satış fiyatı ortalamasına sahip olan şehrimizdir. Ankara’nın bu durumunun iki rasyonel sebebi bulunmaktadır: Birincisi Ankara satılık daire çeşitleri Ankara’da merkezin dışına doğru yapılanan pek çok daireyi de içermektedir. Merkez dışında olan daireler ise Ankara’da oldukça düşük bir fiyata alıcı bulmaktadır. İkinci ise Ankara’da bölgeden bölgeye konut fiyatlarında astronomik bir artış gözlemleniyor olmasıdır.

En yüksek konut satış fiyatı ortalamasına sahip olan şehir ise İstanbul’dur. İstanbul’un Ekim 2018 ayı için 340 ile 330 bin TL arasında bir satış fiyatı ortalamasına sahip olduğunu söylememiz mümkün. Bu da Eylül 2018 ayına göre yaklaşık olarak 70 bin TL artış gösterdiğini belirtiyor.

Yukarıda bir tablo içerisinde farklı oda sayılarına sahip olan evlerin farklı şehirlere göre satış fiyatı dağılımını görmektesiniz. 1+1 evlerden incelemeye başladığımızda bu evlerin en düşük fiyatlı ortalamasına sahip olan ilimizin 126,800 TL gibi bir oran ile Ankara olduğunu görmekteyiz. Flatfy Türkiye’de yaptığı çalışmalarda pek çok gayrimenkul çeşidinin en düşük fiyat ortalamasına Ankara’da sahip olduğunu saptamış durumdadır. Bunun dışında 2+1 odalı evleri incelemeye aldığımızda yine en düşük fiyat ortalamasına sahip olan ilimizin Başkent Ankara, en yükseğin ise tam 420 Bin TL gibi bir fiyat ile İstanbul olduğunu görmekteyiz.

3+1 odalı evlerin fiyatları incelendiğinde ise İstanbul yerini İzmir’e kaptırmaktadır. 3+1 odalı evlerin fiyat ortalamasında en yüksek değerlere sahip olan ilimi İzmir olarak göze çarpmaktadır ve İzmir’in ortalaması Ekim 2018 için tam tamına 622 Bin TL olarak görülmektedir. Bu çok yüksek bir oran olarak kodlanabilir, nitekim Ankara’nın 3+1 evler kategorisindeki Ekim 2018 ortalama satış fiyatı 360 bin TL civarında seyretmektedir. Bu durum iki şehir arasında yaklaşık olarak 150 bin TL’lik bir farkın olduğuna işaret eder, ki bu emlak dünyasında oldukça ciddi bir farktır.