Satıcı cezaevinde , alıcılar teminata bağlandı

Gönyeli'de uyuşturucu madde ‘alma’,’ verme’ ve ‘tasarrufu’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar O.S.A., I.O.N., M.O., ve I.V.O., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 6 Ekim tarihinde meydana gelen olayın olgularını anımsatarak soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Zanlı O.S.A.’nın yasal statüsü olmadığını ifade eden polis, diğer zanlıların ise yasal statüde olduklarını belirti, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlı O.S.A.’nın 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.

Sağer, zanlılar I.O.N., M.O., ve I.V.O.,’nun haftada 1 gün, zanlı 3’ün iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2’nin 3 bin TL, zanlı 3’ün 10 bin TL ve zanlı 4’ün 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması yine 2 ve 3 için KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.