Şarkılarla herkes coşuyor

Kıbrıs gecelerinin sevilen isimlerinden Korhan, sahne aldığı Colony Hotel'de eğlence sevenlere eşsiz geceler yaşatmaya devam ediyor.

Özel orkestrasıyla sahneye çıkan Korhan, son dönemlerin en sevilen şarkılarına geniş olarak yer veriyor. Konuklar da bu şarkılarda bir an olsun yerlerinde duramıyor.

Bekarlığa veda partisi için arkadaşları ile birlikte Korhan'ı dinlemeye gelen Zeynep Koçak ise unutulmaz bir gece yaşadı.