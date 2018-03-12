Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Şarkılar hep bir ağızdan
Şarkılar hep bir ağızdan

Şarkılar hep bir ağızdan

Gecede sahne alan Nafiz Dölek, söylediği şarkılarla herkesin beğenisini kazanıyor.

A+A-

Cumartesi akşamlarının tercih edilen mekânı Cabrio Lounge Bar, eğlence severlere hizmet vermeye devam ediyor. Gecede sahne alan Nafiz Dölek, söylediği şarkılarla herkesin beğenisini kazanıyor.
Birbirinden hareketli şarkılar seslendiren başarılı sanatçı Nafiz, konukların istek parçalarını da eşlik ederek söylüyor.

cab-001.jpg

 

 

 

Bu haber toplam 19 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler