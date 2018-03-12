Şarkılar hep bir ağızdan
Gecede sahne alan Nafiz Dölek, söylediği şarkılarla herkesin beğenisini kazanıyor.
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Cumartesi akşamlarının tercih edilen mekânı Cabrio Lounge Bar, eğlence severlere hizmet vermeye devam ediyor. Gecede sahne alan Nafiz Dölek, söylediği şarkılarla herkesin beğenisini kazanıyor.
Birbirinden hareketli şarkılar seslendiren başarılı sanatçı Nafiz, konukların istek parçalarını da eşlik ederek söylüyor.
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Etiketler : Cabrio Lounge, Nafiz Dölek
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