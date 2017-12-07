Şarkılar Barış için söylendi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) tarafından düzenlenen ve Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro'nun konuk koro olarak katıldığı ortak konserde barış şarkıları söylendi.



Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün gece saat 20.00'de başlayan konseri Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclisi üyelerinin de aralarında yer aldığı sanatsever topluluğu izledi.



Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan'dan şarkılarla 'Barış' mesajı



Oskay Hoca şefliğinde sahne alan LBO ilk bölümde Oskay Hoca, Cahit Kutrafalı, Tanju Hoca’nın düzenlemelerinden oluşan eserleri icra ederken ikinci bölümde ise şef Oskay Hoca’nın yönetiminde LBO’nun eşliğinde Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro (Koro Şefleri: Kürşat Tilki -Lena Melanidou) Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’dan çeşitli bestecilerin eserlerini iki dilde seslendirdi.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı sahneye çıkarak konseri yöneten şef Oskay Hoca ile koro şefleri Kürşat Tilki ve Lena Melanidou’yu kutlayarak çiçek takdim etti.



Harmancı: "İki dilde sanatla verilen mesajlar çok anlamlı"



LTB Başkanı Mehmet Harmancı iki toplumlu koronun yıllardır çözüm ve barış için müzik yoluyla çok önemli bir ses verdiğini söyleyerek iki dilde sanatla verilen mesajların çok anlamlı olduğunu kaydetti.



LBO’nun da İki Toplumlu Koro ile birlikte çok iyi bir uyum içinde ve çok güzel bir programla seyircinin karşısına çıktığını vurgulayan Başkan Harmancı tüm koro ve orkestra üyelerini teker teker tebrik ettiğini belirtti.



Başkan Harmancı “Yüreklerinden geçenleri sanat yoluyla tek bir ses olarak dünyaya yansıtan koronun bu davranışının diğer kesimlere de örnek olmasını dilerim” dedi.



Konser yarın akşam Güney Lefkoşa’da tekrarlanacak. Saat 20.00’de başlayacak konser Güney Lefkoşa’daki Satirigo Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

