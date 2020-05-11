Lefkoşa’da tartıştığı sevgilisini "ciddi şekilde darp ettiği" açıklanan şarkıcı, müzisyen, yayıncı T.A dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis memuru Yazuz, huzurda bulunan zanlının "ciddi darp" suçundan sorumlu tutulduğunu aktardı.



Polis, zanlının 10 Mayıs 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde misafir olarak bulunduğu

kız kardeşine ait ikametgâhın salonunda "ilişkilerinin kötü gittiği" gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde S.Ç.’nin sol gözüne sağ eli ile defalarca tokat atmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeye

aktardı.



Polis, mağdurun doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp raporu temin edildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet

senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.