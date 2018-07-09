Sarıoğlu İskele ile temasta

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nde yeni sezonun kadrosunu oluşturma yolunda çalışmalar devam ederken, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında kiralık olarak İskele ekibinin formasını giyen Hasan Sarıoğlu ile yeniden temasa geçildi. Bonservisi Hamitköy’de bulunan ve yeni sezon futbol hayatını bu takımda sürdürmeyi düşünmeyen Sarıoğlu ile Gençler Birliği bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin olumlu geçtiği ve son kararın hafta içerisinde verileceği bilgisi edinildi. Kendisine başka takımlardan da teklif olan Sarıoğlu’nun G.Birliği’ne yakın olduğu elde edilen bilgiler arasında.