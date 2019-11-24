Sarhoş olup tartıştılar, 1 yaralı

Lefkoşa’da dün meydan gelen yaralama, ciddi darp meselesine karıştıkları iddiasıyla tutuklanan İ.U. ve M.U. bu sabah Lefkoşa'da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç Lefkoşa’da 23 Kasım 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Yiğitler burcu parkında sakin İ.U. ve M.U. nefeslerinde yüksek alkol tesiri altında oldukları bir sırada, Ş.O. ile aralarında çıkan sözlü tartışmada İ.U. elinde bulunan muhtemelen camdan mamul bira şişesini yere vurup kırdıktan sonra Ş.O.'nun başının sağ kısmına ve yüzünün sağ çene kısmına vurup yaraladığını söyledi. Polis alınan bilgide zanlı M.U.'ın da müştekiye vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis memuru Ergüleç meseleye bağlantıları olduğu tespit edilen zanlılar İ.U. ve M.U.’yu tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç hastaneye kaldırılan müşteki Ş.O.'nun tedavisinin halen sürmekte olduğunu durumunun halen netlik kazanmadığını ve yoğun bakıma alınma gibi durumu bulunduğunu belirtti. Polis zanlı İ.U.'nun gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca aranan emareler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasının daha uygun olacağını belirterek bu yönde emir verdi.