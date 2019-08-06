18.05



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarıyla görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le Cuma günü yapacağı görüşme öncesinde bugün siyasi partilerle değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 18.05’te başlayan görüşmeye Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katılıyor.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise Ankara’da bulunduğu için toplantıda yer almadı.

Toplantıya Cumhurbaşkalığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Sözcü Barış Burcu da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cuma günü saat 10.30’da Anastasiadis’le görüşecek. Beş aylık aranın ardından yapılacak görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alacak.

Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeye her ikisinin de birer kişiyle katılmasını, yani görüşmenin 1+1 formatında olmasını önermiş ancak Anastasiadis’in öneriyi kabul etmemesinden dolayı Cuma günkü görüşmenin baş başa yapılması kararlaştırılmıştı.