Cumhurbaşkanı seçilen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’i, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda ziyaret ederek bir süre görüştü.

Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’i ziyaretinde yaptığı kısa açıklamasında, aktif bir Cumhurbaşkanlığı görevi sürdüreceğini belirterek, ”Saraya kapanan bir Cumhurbaşkanı olmayacağım. Bu ziyaretim de bunun bir göstergesidir” dedi.

KKTC’nin kalkınması ve daha refah bir noktaya getirilmesi adına yoğun çalışmalara devam edeceğini belirten Tatar, Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir yeri olan Turizmin de geliştirilmesi adına yoğun çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de Ersin Tatar'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tatar’a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar dileyerek, KKTC için hayırlı olması temennisinde bulundu.