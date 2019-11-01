“Santral yatırımı konusunda süreci hızlandırın"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Hükümete, “santral yatırımı konusunda süreci hızlandırması” çağrısında bulundu.

EL-SEN lokalinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç, yeni santral alımına atıfta bulunarak dün Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile yaptıkları görüşmede, en az 60 megavatlık santral yatırımı konusunda aynı görüşü paylaştıklarını söyledi. “Bu işi biraz daha hızlandırsınlar” diyen Özkıraç, bunun, Hükümete bu konuda yaptıkları “son çağrı” olduğunu kaydetti.

El-Sen, 4 Eylül’de Hükümet ile protokol imzalamış, bu protokolde 60 megavatlık santral yatırımı konusunda Başbakanlık altında komite kurulması, Komitenin çalışmalarını 45 günde tamamlanması maddesi konmuştu.

Sürecin tamamlanması üzerine düzenlenen basın toplantısında konuşan Özkıraç, Başbakanlık altında enerji verimliliği konusunda kurulan komite ile El-Sen’in verilen zaman içerisinde santral yatırımı konusunda uzlaşıya varamadığını, komitede güneş enerjisini savunan kesimlerin yatırımların olmaması ve Kıb-Tek’in özelleştirilmesi için sürekli kavga verdiğini, ancak Ekonomi ve Enerji Bakanı ve Başbakan’la santral yatırımı konusunda aynı görüşte olduklarını söyledi.

Hükümetin Türkiye ile enterkonnekte sisteme geçme yönünde bir politikası bulunduğunu, Taçoy’un dünkü görüşmede dile getirdiğini kaydeden Özkıraç, El-Sen’in enterkonnekte sisteme karşı olmadığını belirtti. Ancak enterkonnekte sistemle elektrik ücretlerinin 25-30 kuruşa düşeceğini savunan kesimlerin bulunduğunu kaydeden Özkıraç, bu kesimleri bunu hesaplarla ispatlamaya çağırdı.

Bazı kesimlerin Kıb-Tek’in peşkeş çekilmesi için çalıştığını savunan Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve Başbakan Ersin Tatar ile yaptıkları görüşmelerde, Hükümet’in gündeminde özelleştirmenin bulunmadığının kendilerine aktarıldığını söyledi.

MÜNHAL 11 KASIM’DA

Kıb-Tek’in özerk, demokratik ve bağımsız bir yapıya kavuşturulmasını istediklerini belirten Özkıraç, Kıb-Tek’te Teknecik Santraline 8’i çağrı merkezinde olmak üzere 38 teknik eleman alınacağını, 11 Kasım’da münhalin ilan edileceğini duyurdu.

AKSA

Maliye Bakanlığı ile Kıb-Tek’in yaptıkları mahsuplaşmada 50 milyon TL’nin Kıb-Tek’e aktarıldığını, ancak yatırıma dönüşmesi gereken bu paraların AKSA Enerji’nin sahibi olan Kazancı Holdinge aktarıldığını belirten Özkıraç, “AKSA ile yapılan alım garantili sözleşme, yapılmaması gereken bir sözleşmeydi” dedi.

Özkıraç ayrıca, AKSA ile ilgili büyük eylemler yapma niyetleri olduğunu söyledi.

TEKNECİK’TEKİ BACA

Özkıraç, Teknecik Santralinde bacadan çıkan duman kullanılarak 8 megavatlık bir enerji üretimi projesinin de gündemde olduğunu söyledi.

“ZAM YOK”

Hasan Taçoy’ın elektriğe zam yapılmayacağını dün de kendilerine teyit ettiğini ifade eden Özkıraç, Sendika’nın Bakan’a elektrik fiyatlarının aşağıya çekilmesi için çalışma yapılması önerisinde bulunduğunu söyledi.

TAHSİLATTA ARTIŞ

Tahsilatta artış yaşandığını belirten Özkıraç, ancak elektrik faturasını ödemekte zorluk yaşayan kesimlere desteklerin de devam ettiğini, hatta bu kesimlere maddi destek sağlama konusunda da bir çalışma yapılmasını öngördüklerini, ancak elektrik borcunu ödemeyen bazı büyük otellerle kavgalarının büyük olacağını söyledi.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ…

Belediyelerden alacaklarla ilgili bir soru üzerine Özkıraç, Kurumun belediyelerden 300 milyon TL alacağının bulunduğunu, ancak Gazimağusa Belediyesinin maddi durumunun çok kötü olduğunu belirtti ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a konuyla ilgilenmesi çağrısında bulundu.

ELEKTRİK YATIRIMI KONUSUNDA RAPOR

Basın toplantısında Enerji Yatırım Komitesi’nde El-Sen’i temsil eden DAÜ Öğretim Üyesi Ercan Hoşkara tarafından hazırlanan rapor da okundu. Raporu, El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif okudu.

Raporda, Başbakanlıkta enerji verimliliği konusunda iki toplantı yapıldığı, bu toplantılarda El-Sen temsilcilerinin, santral yatırımlarının yapılması gerekliliğini gerekçeleriyle ortaya koyduğu, mevcut sistemin yüzde 25 daha verimsiz olduğu, bunun da yılda 10 milyon dolar gereksiz harcama yarattığı, doğabilecek ek ihtiyacı karşılayabilecek güç kaynağa ihtiyacı olduğu, elektrik üretiminde çevreye daha az zarar verebilmek ve doğal gaza geçişi başlatmak için bu santral yatırımının gerekliliğini savunduğu kaydedildi.

Toplantılarda güneş enerjisini savunan uzmanların El-Sen’in önerisine karşılık iki öneri ortaya koyduğunu, birinin yatırımın yarısının yani 30 MW’nın Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi (CSP) diğer 30 MW’nın ise 2 santral alımı ile yapılması; ikinci önerinin ise 60 MW’lık yatırımın tamamıyla CSP’ye yapılması yönünde olduğu kaydedildi.

El-Sen temsilcilerinin ise bu önerilere karşı olarak, CSP yatırımının enerji maliyetlerini radikal olarak artıracağını, 60 MW’lık dizel santralin yıllık üretim miktarı ile 60 MW’lık CSP santralinin yıllık üretim miktarının aynı olmayacağını, bu sistemlerin yıllık üretim kapasitelerinin dizellere oranla yüzde 30 civarında kaldığını ve yatırım için yaklaşık 2 bin dönüm arazi gerekeceğini öne sürdüğü belirtildi.

El-Sen temsilcilerinin ayrıca, CSP’de lider olan ülkelerin toplam tüketiminin ancak yüzde 2-3’ünün bu yolla karşılandığını, güneş enerjisi üretiminde ise lider olan Almanya’da toplam tüketimdeki payın yüzde 8 civarında olduğunu, ayrıca güneş enerjisinin merkezi olarak uygulanması yerine dağıtık ve bina ölçeğinde yapılaşmış alanlarda uygulanmasının bugünün koşullarında daha verimli ve fizibil bir yol olduğunu vurguladığı belirtildi.

4 SANTRAL ALIMI ACİLDİR

Raporda, “4 santral ihalesinin sonuçlandırılması en azından gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçebilmek için acildir. Bunun yanında Kasım 2018’deki raporda da belirtildiği gibi CSP ve diğer güneş sistemleri ile ilgili fizibıl alternatifler araştırılıp orta vadede güneş enerjisinde oransal olarak yani %10 - %20’lere ulaşarak dünya lideri olmak mümkün olabilir. 4 santral alımı bunu engelleyen bir yatırım değil” denildi.