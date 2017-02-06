Gamze PİR BAYKUR

Çayırova’da önceki akşam Premix Beton isimli beton şantiyesi içerisinde hazır beton üretim tesisi olan panmikserin (Sabit büyük mikser makinesi) açık olan temizlik kapaklarından mikser içerisine düşen ve mikser içerisinde bulunan demir çarkların arasına sıkışarak parçalanması sonucu hayatını kaybeden Bangladeş uyruklu İdris Dhali’nin ölümüyle ilgili olarak olayda ihmali görülen panmikserin santral operatörü S. B. tutuklandı. Dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı S. B. aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Mikser aracından boşaltım yapılırken Dhali’nin cesedine ulaşıldı...

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ömer Çakır, 4 Şubat tarihinde saat 19:00’da Çayırova’da faaliyet gösteren “Premix Beton” isimli beton şantiyesinde işçi olarak çalışan İdris Dhali’nin şantiye içerisinde bulunan panmikserin içine düşerek yaşamını yitirdiğini açıkladı. Akabinde İdris Dhali’nin JD 972 plakalı mikser aracın içerisine çamurla birlikte aktarıldığının tespit edildiğini belirten Çakır, ayni gün saat 19:45’te JD 972 plakalı mikser aracın şantiye yanında bulunan boş araziye boşaltım yaptığı esnada çamurla birlikte dökülen Dhali’nin cesedinin tespit edildiğini açıkladı.

Santrale arıza sinyalinin gidip gitmediği araştırılacak...

Müfettiş Muavini Ömer Çakır, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli konumda bulunan ve panmikserin santral operatörü olarak çalışan zanlı S. B.’nin 5 Şubat tarihinde saat 02:30’da tutuklandığını açıkladı. Çakır, yine yürütülen soruşturma kapsamında zanlı S. B. haricinde panmikseri çalıştırmaya yetkili herhangi biri olmadığını ve panmikserin bakımı ile temizliğinin sadece zanlı S. B. tarafından yapıldığının tespit edildiğini söyledi. Panmikserde yapılan kontrolde ise mikserin iki kapağı olduğunun, bu kapakların sensörlü olduğunun ve konu kapakların açık olduğunun tespit edildiğini belirten Çakır, kapakların açık olması durumunda santral operatörüne arıza sinyalinin gitmesi gerektiğinin tespit edildiğini açıkladı. Çakır, olay anında santral operatörüne sinyal gidip gitmediğinin araştırılması gerektiğini belirterek, bu bağlamda Çalışma Dairesi’nin bizzat kendilerinin veya uygun görecekleri teknisyenler tarafından polisle birlikte santralin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Çakır, zanlı S. B.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Umut İnan, zanlı S. B.’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.