'Sansür kamu vicdanını zedeleyen bir uygulama'

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Yaşar Ersoy’un “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sakıncalı bulunarak sahnelenmesinin engellenmesi konusunda açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

UBP-HP hükümeti çeşitli icraatları ile başladıkları demokrasiyi hiçe sayma çalışmalarına, ülkemizde hiç yeri olmayan, geçmişte bıraktığımız uygulamalar ile devam etmektedir. Ekonomi ve emekçi hakları üzerinde başlattıkları hukuk ve etik dışı uygulamaları, sosyal ve kültürel hayata taşıyarak Kıbrıslı Türk kimliğine karşı toplum mühendisliğine soyunmuşlardır. Ülkemizin demokratik yaşamı, hoşgörüsü ve kutuplaşmadan uzak siyasi ve sosyal hayatı gurur duyduğumuz bir olgudur. Fakat KKTC Devlet Tiyatrolarına ve özelde Sn. Yaşar Ersoy’a uygulanan sansür, tüm bu değerlere aykırı olup kamu vicdanını zedeleyen bir uygulamadır.

Unutulmamalıdır ki, sanatsal eylemler bireysel ifade biçimi olup, toplumsal sorunları ve yozlaşmaları gerek güldürerek, gerekse yüzümüze vurarak ele alabilmelidirler. Bu demokratik bir toplumun ve yapının en temel öğelerinden bir tanesidir. Sanatın her alanı düşündüklerimizi, inandıklarımızı, görüşlerimizi ve hayallerimizi, şikayetlerimizi, sorunlarımızı veya diğer duygu ve düşüncelerimizi ifade edebileceğimiz bir araçtır.

İfade özgürlüğü demokratik hukuk devleti için olmazsa olmaz bir unsurdur. Demokratik hukuk devletinin korunup, yaşatılabilmesi için tüm paydaşların bu ilkeye sahip çıkması gerekmektedir. Fakat, hem bu uygulamanın bir parçası olup, hem de muhalefetmiş gibi davranan birey ve gruplar samimiyetten olabildiğince uzaktır. Sn. Başbakan ve Yardımcısı bilmelidir ki, ifade özgürlüğü, ırkçılık, şiddet veya onur kırıcı unsurlar içermediği sürece herkesin düşündüğünü ifade edebilmesidir.

CTP Gençlik Örgütü özelde bu sansür uygulamasını veya sanata ve topluma herhangi bir sansür girişimini asla kabul etmemekte ve hem Sn. Yaşar Ersoy’un, hem de sanatın her alanında üreten sanatçıların yanında taraftır. Geçmiş dönemde olduğu gibi repertuvar kurulunun yeniden bağımsız bir şekilde kurulmasını ve bu kurulun/kurulların siyasetin etki alanından bağımsız olabileceği yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etmekteyiz. UBP – HP hükümeti tarafından demokratik toplumun temel yapı taşlarından biri olan sanata yapılan bu saldırıyı kınar, sanatçılarımıza yapılan bu saygısızca sansür kararının geri döndürülmesi için konunun takipçisi olacağımızı bildiririz.