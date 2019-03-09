Fehime ALASYA

Görevi başında yaralanan iki KIB-TEK personeli, hastane yatağında YENİDÜZEN’e konuştu. Olay anını anlatan KIB-TEK çalışanları, “Şanslıyız, çok daha kötü şeyler olabilirdi” diye konuşuyor.

Yaşananlara tır şoförünün dikkatsizliğinin neden olduğunu ifade eden Onay Misli, düşme anlarını YENİDÜZEN’e anlattı.

Özellikle yüksek ve büyük araç kullanan sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini dile getiren Misli, yaptıkları işin çok kolay gibi görünmesine karşın, hayati önem taşıdığını anımsattı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda sigortalı teknisyen olarak görev yapan 40 yaşındaki Onay Misli ve 33 yaşındaki Salih Omaç, yoldan geçen tırın, çalıştıkları liftli araca çarpması sonucu yaralanmış, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Meydana gelen olayda 40 yaşındaki Onay Misli’nin el bileği kırılırken, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu, dizindeki kırık nedeniyle ameliyat geçirdi. Sağlık durumunun bulunduğu şartlarda 3 ay gibi bir süre yatağa bağlı olması öngörülüyor.

33 yaşındaki Salih Omaç’ın ise kalçasında olan kırık nedeniyle Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilmesi ve ameliyat geçirmesi bekleniyor. Omaç, bu sürede aylarca yatağa bağımlı kalacak olmasından endişe duyuyor.

Güzelyurt Festival Alanı yanındaki ana yol üzerinde önceki gün meydana gelen olayda KIB-TEK çalışanları Onay Misli ve Salih Omaç, Arkasında kupası olan, personelin içine girdiği ve yüksek noktalara ulaştığı ‘Lifli’ araç’ içerisinde iş başında iken, yoldan geçen bir kamyonun çarpması sonucu düşerek yaralandı.

Yoldan geçen seyir hallindeki kamyonun çarpması sonucu, yüksekten düşerek yaralanan çalışanların ilk tespitlerde hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilmişti.

40 yaşındaki Onay Misli:

“Yukarıda savrulduk, önce tıra vurduk, ardından yere düştük”

Yaşananları anlatan Onay Misli, şans eseri hayata tutunduklarını ifade ederek, yakın geçmişte, Kıbrıs’ın güneyindeki bir işçinin, liftli araçtayken yüksekten düşerek hayatını kaybettiğini anımsattı.

Olay anını anlatan Misli, çarpmanın etkisiyle içinde bulundukları sepetin patladığını ve 5 metreden yere düştüklerini belirtti.

15 yıldır KIB-TEK’te görev yapan Misli, şöyle devam etti:

“Elektrik tellerine değen ağaçları budamaya gittik, tam işimiz bitirdiğimiz sırada, aşağıya inme aşamasında bir tır bize çarptı. 5 metreden aşağıya düştük. Aracımız yol kenarında, geçişi aksatmayacak şekilde park halindeydi. Dörtlü lambalarımız ve tavan üzerindeki ikaz ışığımız yanıktı.

Geçişi hiçbir şekilde engellemiyorduk.

Tellere temas eden dalların budamasını yapacağımız için yukarıya yardımlaşmak amacıyla iki kişi çıktık.

Bitirince aşağıya inerken oldu. Biz alabileceğimiz tüm tedbirleri aldık. Trafiği engellemeyelim diye yol içinde park etmedik.

Çemberden dönen tırın dorsesi araca çarptı, yukarıda sepetin içerisinde savrulduk, önce tıra vurduk, koruyucu sepet patladı, ardından tırın arkasına yere düştük.

İşimiz çok zordur, çok fazla para kazandığımızı düşünenler neler yaşadığımızı sormuyor. Rum tarafında liftli araç ile ağaçları budayan bir işçi, teknik arıza nedeniyle yüksekten düştü ve öldü. Biz çok şanslıyız, çok daha kötü şeyler olabilirdi. Alçalmaya başlamıştık, çok yüksekte değildik, o yüzden şanlıyız…”

Kalçasında kırık olan 33 yaşındaki Salih Omaç:

“İşimiz çok kolay gibi görülüyor, ne zorluklarda çalıştığımızı bilmiyorlar”

Düşmenin etkisiyle kalçasında kırık oluşan ve ameliyata alınması beklenen 33 yaşındaki Salih Omaç, beş yıldır bu sektörde hizmet verdiğini belirterek, görevinin zorluklarına değiniyor.

“İşimiz dıştan çok kolay gibi görülüyor, çok maaş aldığımızı düşünenler, ne zorluklarda çalıştığımızı bilmiyor. Tümünde de hayati riskler var” diyen Omaç, yüksek olan ağır iş araçlarının sürekli elektrik tellerine temas ederek sorun çıkardığından yakındı, sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırdı.

Omaç, “Doğal afet, elektrik, su baskını, her sıkıntıda görevimizi yerine getiriyoruz. İşimiz dıştan çok kolay gibi görülüyor, çok maaş aldığımızı düşünenler, ne zorluklarda çalıştığımızı bilmiyor. Tümünde de hayati riskler var. Çok zor bir işimiz var, görüldüğü gibi kolay değil, işlerimiz hayati riskler taşıyor. En ufak bir kaza veya dikkatsizlik hayatımıza mal olabiliyor. Bu yaşanan tır şoförünün dikkatsizliği yüzünden oldu. Tır çok süratliydi, çemberden hızlı çıktı ve tırın dorsesi bize çarptı.

Tırlar ile sürekli bölgede sorun yaşıyoruz. Çok yüksek oldukları için elektrik tellerine çarpıyorlar, hatları koparıyorlar, tellere değiyorlar, çok fazla yük alıyorlar, çok süratliler, çoğu zaman yurt dışından geliyorlar ve yolları da bilmedikleri için tehlike saçıyorlar. Hem büyük araç sürücüleri, hem tüm şoförler çok dikkatli olmalı. Çevrenizde ne var ne yok dikkat edin.” dedi.