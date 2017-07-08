Şanslılar belirlendi
KKTC Engelliler Dayanışma Derneği çekiliş sonuçları açıklandı.
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KKTC Engelliler Dayanışma Derneği çekiliş sonuçları açıklandı. Derneğin düzenlediği dayanışma piyangosunun çekilişi Noter Taner Çakıcı huzurunda çekilip, hediyelere isabet eden numaralar belirlendi.
Çekilişe göre;
1 Adet Bulaşık makinesi kazanan numara: 26346, 1 Adet Tablet Bilgisayar kazanan numara: 32281, 1 Adet Tablet Bilgisayar kazanan numara: 25565, 1 Adet Yarım Altın kazanan numara: 25928.
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Etiketler : bilet, engelliler
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