Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Şanslılar belirlendi
Şanslılar belirlendi

Şanslılar belirlendi

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği çekiliş sonuçları açıklandı.

A+A-

 

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği çekiliş sonuçları açıklandı. Derneğin düzenlediği dayanışma piyangosunun çekilişi Noter Taner Çakıcı huzurunda çekilip, hediyelere isabet eden numaralar belirlendi.

Çekilişe göre;

1 Adet Bulaşık makinesi kazanan numara: 26346, 1 Adet Tablet Bilgisayar kazanan numara: 32281, 1 Adet Tablet Bilgisayar kazanan numara: 25565, 1 Adet Yarım Altın kazanan numara: 25928.

kazan-001.jpg

Bu haber toplam 32 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler