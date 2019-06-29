Şanslı numara 64290

Devlet Piyangosu’nun 28 Haziran çekilişlinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye, 64290 numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, şanslı bilet Lefkoşa bayisi Kemal Conkbayır tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Temmuz’da yapılacak. Bilet fiyatının 20 TL, büyük ikramiyenin ise 300 bin TL olduğu yeni çekilişin biletleri bugün satışa sunuldu.

Açıklamada, Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği belirtilerek biletlerin bu adresten kontrol edilmeden atılmaması tavsiyesinde bulunuldu.