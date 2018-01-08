Şanslı bilet “30397”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “30397” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

08.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

30397

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

38998

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

47333

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

00403

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20386 28412 60216

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08241 09894 12392 23824 65936

77281

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03093 05766 15362 21042 31233

32546 33140 69559

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05176 11371 11428 18225 26283

32105 37005 47168 47997 75541

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00408 05179 20760 21159 22295

23063 26869 28976 29142 29434

30725 36846 41491 42943 50656

52386 67002 70138 76443 78398

200-Teseli TL İkramiye Kazanan Numaralar

00397 10397 20397 30097 30197

30297 30307 30317 30327 30337

30347 30357 30367 30377 30387

30390 30391 30392 30393 30394

30395 30396 30397 30398 30497

30597 30697 30797 30897 30997

31397 32397 33397 34397 35397

36397 37397 38397 39397 40397

50397 60397 70397

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

59

84

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

0

9