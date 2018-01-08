Şanslı bilet “30397”
200.000 TL’lik büyük ikramiye “30397” numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “30397” numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.
08.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
30397
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
38998
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
47333
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
00403
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20386 28412 60216
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08241 09894 12392 23824 65936
77281
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03093 05766 15362 21042 31233
32546 33140 69559
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05176 11371 11428 18225 26283
32105 37005 47168 47997 75541
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00408 05179 20760 21159 22295
23063 26869 28976 29142 29434
30725 36846 41491 42943 50656
52386 67002 70138 76443 78398
200-Teseli TL İkramiye Kazanan Numaralar
00397 10397 20397 30097 30197
30297 30307 30317 30327 30337
30347 30357 30367 30377 30387
30390 30391 30392 30393 30394
30395 30396 30397 30398 30497
30597 30697 30797 30897 30997
31397 32397 33397 34397 35397
36397 37397 38397 39397 40397
50397 60397 70397
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
59
84
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
0
9