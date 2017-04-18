Şanslı bilet “19451”
Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi bu akşam yapıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi bu akşam yapıldı. 18 Nisan 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “19451” numaralı bilete isabet etti.
Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz.
8.04.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
19451
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
41301
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
28241
2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
40132 42558
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03505 19112 32909 49766
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00079 06375 06656 12683 17334
26038 29935 71059
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15643 15742 31228 37659 39563
46024 47702 70452 76703 77232
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03184 03510 03939 06019 45324
46179 47280 47959 49489 49507
73242 79520
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01154 03370 06947 09915 10151
10240 12273 14565 20425 23565
24464 31494 47172 52031 52181
56479 69596 75678 76573 79144
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00
54
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
8