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Şanslı bilet “19451”

Şanslı bilet “19451”

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi bu akşam yapıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi bu akşam yapıldı. 18 Nisan 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “19451” numaralı bilete isabet etti.

Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz.

 

8.04.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

 

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

19451  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

41301  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

28241  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

40132  42558  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03505  19112  32909  49766  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00079  06375  06656  12683  17334  
26038  29935  71059  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15643  15742  31228  37659  39563  
46024  47702  70452  76703  77232  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03184  03510  03939  06019  45324  
46179  47280  47959  49489  49507  
73242  79520  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01154  03370  06947  09915  10151  
10240  12273  14565  20425  23565  
24464  31494  47172  52031  52181  
56479  69596  75678  76573  79144  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00

54

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

8

 

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