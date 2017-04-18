Şanslı bilet “19451”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi bu akşam yapıldı. 18 Nisan 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “19451” numaralı bilete isabet etti.

Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz.

8.04.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

19451

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

41301

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

28241

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

40132 42558

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03505 19112 32909 49766

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00079 06375 06656 12683 17334

26038 29935 71059

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15643 15742 31228 37659 39563

46024 47702 70452 76703 77232

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03184 03510 03939 06019 45324

46179 47280 47959 49489 49507

73242 79520

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01154 03370 06947 09915 10151

10240 12273 14565 20425 23565

24464 31494 47172 52031 52181

56479 69596 75678 76573 79144

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00

54

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

8