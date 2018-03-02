“Şansımız sürdükçe mücadelemiz de sürecek”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in ikinci yarısının başlaması ile birlikte Gençlik Gücü ve Doğan Türk Birliği mağlubiyetleri yaşayan Küçük Kaymaklı, teknik direktör İltaç Karayel’in istifası ile birlikte yerine teknik direktör olarak gelen Mehmetali Özgürgün çıktığı tüm maçları kazanmasını bildi. 17. hafta sonunda göreve gelen Özgürgün üç lig karşılaşması ile birlikte kupada ikinci tur ve çeyrek final ilk ayağını da kayıpsız atlatınca bir anda koptu denilen ligde yeniden iddiasını sürdürmeye başladı. Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Mehmetali Özgürgün, özellikle Güzelyurt deplasmanında takımının ortaya koyduğu mücadeleden dolayı çok mutlu olduğunu ve takımın bu şekilde mücadele edebilmesi için tüm camianın seferber olduğunu kaydetti.

Özgürgün: “Kadromuz genç ve kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro”

Ligin devre arasında yaşanan bazı olumsuz gelişmelerden dolayı takımdan bazı kaliteli oyuncularının şu veya bu şekilde ayrılmak durumunda kaldığını belirten Mehmetali Özgürgün, genç, koşan ve mücadele eden bir takım yaratmaya çalıştıklarının altını çizerken “Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu sağlayarak, doğru yerde oynattığımız zaman onların da ne kadar kaliteli oyuncular olduğunu gördük” dedi. Göreve geldikten sonra geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları Binatlı maçının en önemli maçlardan biri olduğunu belirten Özgürgün, “Binatlı gibi bir takıma karşı ilk kırk beş dakikayı 1-0 mağlup kapatacaksın, ikinci yarı ise maçtan 1-4 galip ayrılacaksın. Bu da bize karşılaşmanın ikinci yarısında sahada ne kadar koştuğumuzu ve mücadele ettiğimizi gösterir” dedi.

“Kağıt üzerinde şansımız devam ettiği sürece mücadele etmeye devam edeceğiz”

Takımı Küçük Kaymaklı ile ligde üç, kupada da iki karşılaşmaya çıktığını ve bu beş maçtan da galibiyetle ayrılarak takımın moral ve motivasyonunu sağlarken, bu arada kulüp yönetimi de üzerine düşen görevi yaparak morallerin iyice yükselmesini sağladığını açıklayan Mehmetali Özgürgün, öncelikli hedeflerinin kupa olduğunu söyledi. Öncelikli hedefin kupa olduğunu belirtirken, “Bu demek değildir ki ligi bırakacağız” açıklaması yapan Özgürgün, “Kağıt üzerinde şansımızın devam ettiği sürece şampiyonluğu kovalamaya devam edeceğiz” dedi.

“Yalova maçında Mehmet Kaygısız ve Sercan Çoban cezalı durumunda”

Yarın kendi saha ve seyircileri önünde Yalova takımı ile çok zorlu bir lig maçına çıkacaklarını belirten Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Mehmetali Özgürgün, “Geçtiğimiz hafta kırmızı kart görerek böylesi önemli bir maçta Mehmet Kaygısız ile Sercan Çoban’ın olmayışı bizi sıkıntıya koydu. Ancak saha ve seyirci avantajımızı kullanıp sahadan galibiyetle ayrılmak arzusundayım dedi.