Şansal’ın sınır dışı edilmesinden 24 saat sonra İçişleri’nden açıklama

İçişleri Bakanı Kutlu Evren modacı Barbaros Şansal’ın yurt dışına ihracıyla ilgili olarak hükümet ve Bakanlığın gereğini yaparak yasayı uyguladığını kaydetti. İçişleri Bakanı Evren Şansal’ın ihracıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Evren, Yabancılar ve Muhaceret Yasası fasıl 105 Madde 6 C bendinin Bakanlığa vermiş olduğu yetkiye dayanarak Barbaros Şansal’ın ihracına karar verildiğini söyledi.

2016 yılında gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerekse üçüncü ülke vatandaşı olan 295 kişinin cezaevinden çıktıktan sonra ihraç edildiğine de değinen Bakan Evren, diğer ihraçlarda olduğu gibi Barbaros Şansalın ihracında da gerek bakanlığın gerekse hükümetin gereğini yaptığını ve yasayı uyguladığını söyledi.

Bakan Evren açıklamasının devamında, “Anavatan Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik ve acılı süreçte, suç işlediği için ihraç edilmesi gerektiği halde edilmeyen, ancak sürekli olarak KKTC’ nin hoşgörülü ve özgürlükçü yapısından faydalanıp, Kıbrıs Türk halkının tolerans sınırlarını zorlayarak anavatan Türkiye’ye aşırı ifadelerle dil uzatmasına hükümet olarak müsamaha etmemiz mümkün değildi” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kendisine yönelik, “konuyla ilgili soruları yanıtlamamak için Meclis oturumunda bulunmadığı” şeklindeki iddiasına da yanıt veren Evren, o sırada başka bir programa katıldığı için Meclis’te bulunamadığını kaydetti.