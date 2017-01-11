Şansal'ın itirazı reddedildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, Şansal'ın tutukluluğuna yaptıkları itirazın reddedildiğini açıkladı. Bolaç, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Barbaros Şansal'ın tutukluluğuna ilişkin yaptığımız itiraz reddedildi. Barbaros Şansal tutuklu olarak yargılanacak" ifadelerini kullandı.
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Etiketler : Barbaros Şansal, sınır dışı
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