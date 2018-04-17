Şansal’ın ‘deport’ kararı kaldırıldı iddiası

Türkiye’nin ünlü modacılarından Barbaros Şansal’ın Kuzey Kıbrıs’tan sınır dışı kararının kaldırıldığı iddia edildi, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın bilgisi olmadığı ifade edildi.

YENİDÜZEN'in bilgi almak için aradığı İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu "Bilgim yok, bakanı arayınız, onun sorumluluğundadır" dedi. Bakanlık Özel Kalem Müdürü Aral Moral ise bakan Barbars'ın toplantıda olduğunu, bu nedenle bilgi veremeyeceğini belirtti. Bakan Baybars'a ise ulaşmak mümkün olmadı.

Hatırlanacağı üzere Şansal, 2 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyinden sınır dışı edilmişti.

Şansal’ın paylaşımlarından dolayı Nazmi Pınar, Kenan Akın, Talip Sancar, Ahmet İşcan, Kansu Aksu, Mesut Ayar ve Mustafa Çaluda isimli kişiler imza toplamış, modacı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

2 Ocak tarihinde saat 20.55 uçağıyla İstanbul’a gönderilen Şansal ile uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşanmıştı.

Uçaktan inen Şansal’a Atatürk Havaalanı’nda linç girişiminde bulunulmuş, kalabalığın saldırısına uğrayan Şansal polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Yaşananların ardından dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Evren modacı Barbaros Şansal’ın yurt dışına ihracıyla ilgili olarak hükümet ve Bakanlığın gereğini yaparak yasayı uyguladığını kaydetmiş, Yabancılar ve Muhaceret Yasası fasıl 105 Madde 6 C bendinin Bakanlığa vermiş olduğu yetkiye dayanarak Barbaros Şansal’ın ihracına karar verildiğini söylemişti.

Şansal, attığı tweet nedeniyle yargılandığı davada 6 ay 20 gün hapis cezasını çarptırılmıştı.

Sınır dışı kararın kaldırıldığına yönelik iddialar üzerine ulaştığımız İçişleri Bakanlığı yetkilileri “bilgilerinin olmadığını” belirtti.