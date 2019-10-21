Meltem SONAY

Meclis Genel Kurulu saat 11:00 sıralarında Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıda ilk olarak Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın ivedilikle komitede görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü. Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın ivediliği ‘oyçokluğu’ ile onaylandı.

Casinoların lisans yenilemesi için 3 yılda bir Bakanlar Kurulu’nun onay vermesine ilişkin düzenlemenin 30 yıla çıkarılmasına ilişkin değişiklik de içeren Şans Oyunları Yasa Tasarısı Genel Kurul’da tartışıldı.

Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nda ilişkin ivedilik isteminin gerekçesinin sorulması üzerine konuşan Maliye Bakanı Amcaoğlu, hizmete girmeyi bekleyen 3 yatırım olduğunu söyledi, “Ülkenin bu yatırımları görmezden gelme lüksü yok. Bu düzenleme onlar için… İşletmelerin de talebidir” dedi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu: “İşletmelerin önünü açmak için kısa süreli düzenleme”

Yasa Tasarısı’na ilişkin kürsüye gelen Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu ülkenin en önemli iki sektörünün ‘Yüksek Öğrenim ve Turizm’ olduğuna işaret etti, mevzuattaki bu değişikliğin Turizm sektörüne ilişkin sıkıntıların giderilmesi ile alakalı olduğunu söyledi.

İzin yetkisinin Bakanlar Kurulu’na devredildiğini ifade eden Amcaoğlu, lisans tazeleme için evrakların 30 yıl da bir sunulması yönünde değişiklik yapıldığını söyledi. İşletmelerin önünü açmak için kısa süreli bir düzenleme yapıldığını belirten Amcaoğlu, daha geniş, çağın gereklerini yerine getirecek bir yasa çalışmasının önümüzdeki yılın ilk aylarında getirilmesinin planlandığını ifade etti.

Şahali’den ‘suç gelirlerinin aklanması’ endişesi

Suç gelirlerinin aklanması ve Para kambiyo Yasalarının bir denetim sağladığını söyleyen CTP Milletvekili Erkut Şahali, getirilmek istenen düzenlemenin bunun ortadan kaldıracağı görüşünü belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun denetimi ‘3 yıldan 30 yılda 1’e çıkarılacak’

Amcaoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın sorusu üzerine, Yasa Tasarısı, devam eden izinlerin genel anlamda denetimini 3 yıldan 30 yıla çıkaran bir düzenleme içerdiğini, yıllık denetimin ise Bakanlar Kurulu gündemine gelmeden ilgili dairece yapılıp izinin devam ettirilmesini kapsadığını söyledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı: “Rant kapısını aralıyorsunuz, kara para aklamaya metot sağlıyorsunuz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 2009 tarihinde geçen yasa ile yeni bir kumarhaneye izin verilmeyeceğinin kararlaştırıldığını anımsattı, şimdi bu düzenleme ile ‘sınırsız bir izin verilme’ kapısının açılacağına işaret etti.

Arıklı, “Bu çok yanlış, 3 otele izin verecekseniz onların adını yazın. Yangından mal kaçırırcasına rant kapısını aralamanız bana göre oldukça yanlış” dedi.

Kara paranın aklanmasının da önünün açılacağını ve bu şekilde bir metot getirilmiş olunacağını da söyleyen Arıklı, “Bu yasa bana göre çok yanlıştır. Paydaşlarla yıllardır çalışılan yasayı getirseniz onu çalışırdık siz bunu yapmak yerine, 8-10 maddelik bir düzenleme getirdiniz” dedi, ‘maksadınız ne’ diye sordu.

Amcaoğlu: “Yatırımcı olsaydınız bu kadar rahat konuşur muydunuz, çok merak ediyorum”

Yeniden söz alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, turizmin bir devlet politikası olduğunu söyledi, “Korkmayın, gocunmayın. İki de birde aynı şeyleri söylemenin anlamı yok. 15 tane izinlendirilmiş projeden bahsediyoruz” dedi.

Kimsenin birilerine bir şeyleri peşkeş çekme niyetinde olmadığını söyleyen Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Biz çok netiz, bizde alengirli işler yoktur. Yatırımcı olsaydınız bu kadar rahat konuşur muydunuz, çok merak ediyorum” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman: “Yasada casino izin başvurusunu reddedebilecek madde kalmayacak”

Ne yaptığımızı daha çok net görmek için söz aldığını ifade eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yasa Tasarısı’nın 4. Maddesine getirilen düzenleme ile daha önceki ön izin verilmesi koşullarından birinin kalktığına işaret etti.

Benzer koşulların izinde de arandığına işaret eden Erhürman, izin – ön izin makamının ‘daha fazla casino izni vermek istemediği durumunda hangi maddelere göre reddedecek’ diye sordu.

Yasa Tasarısı’nda gelen izin talebini reddetmenin dayandırılabileceği maddenin kalmayacağına vurgu yapan Erhürman, şartları yerine getiren kaç tane başvuru olursa izin verilmesinin önünün açıldığına işaret etti.

Başbakan Ersin Tatar: “Bu bir anlayış ve vizyon meselesidir”

“Bu bir anlayış ve vizyon meselesidir” diyen Başbakan Ersin Tatar, yatırım yapmaya hevesli, saygın, marka kuruluşlara izin verilmesi ve sektöre takoz konmaması düşüncesinde olduklarını söyledi.

Tatar’ın açıklamaları şöyle:

“Birinin ön izni var, iptal edip başkasına verme Bakan’ın yetkisinde… Bu memlekette çok spekülasyonlar yaşandı. Bunlar yaşandı, olmaması için orada açık açık ifade ediliyor, 5 yıldızlı, 500 yatak… Milyon Dolarlardan bahsediliyor… Bu insanları yalvartma noktasını asla doğru bulmuyorum”.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın sorusu üzerine, ‘Ülkenin önünün tıkanmaması için yasayla sınırlandırılmaması gerektiğini’ söyleyen Tatar, Maliye Bakanı’nın herhangi bir başvurunun reddedilmesine ilişkin düzenlemenin yasada olduğunu söylediğini aktardı.

Kara paranın aklanması, bir takım usulsüzlüklere izin verilemeyeceğini söyleyen Tatar, bu anlamda mevcut yasaların da olduğunu kaydetti.

DP Milletvekili Serdar Denktaş: “Sınırlandırma da yanlış, sınırsız bırakmak da…”

Sınırlamanın yanlışlığının görüldüğünü, tamamen sınırsız olmanın da yanlış olabileceğini söyleyen DP Milletvekili Serdar Denktaş, “Çok ince bir çizgi. Spekülasyona açık bir konu” dedi.

Denktaş, Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğunu, bu izinlerin önündeki sınırları açarken, teşviklendirme sisteminin de değiştirilmesi ve daha düzgün bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

HP Milletvekili Hasan Topal: “Tümünü havaalanına yakın bir yere toplayalım”

Halkın Partisi Milletvekili, Grup Başkan Vekili Hasan Topal, casinoları havaalanına yakın bir yere toplanmasının en uygunu olacağı düşüncesini belirtti.

‘Şahsi fikrim’ dediği Casinoları bir yere toplama fikrini paylaşan Topal, Las Vegas örneği verdi, bu sektörün ıslah edilmesi gerektiğini belirtti.

CTP Milletvekili Armağan Candan, Topal’a, ‘Bet ofislerini kapatacağız’ diyerek Hükümet’e gelen bir parti olarak, Casinolar’a ilişkin izinleri sınırlandıracak düzenlemeleri ortaya kaldıracak Yasa Tasarısı’na yönelik bakışınız nedir, bu yasal düzenlemenin ortağı mısınız?” diye sordu.

Topal “Tek başına iktidar olsaydık kapatırdık. O irade şu anda yok bizde” dedi.

Başbakan Yardımcısı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay: “Görüşler Komite aşamasında ele alınır”

‘İvediliği’ görüşülen Yasa Tasarısı’yla ilgili ‘ivedi olup olmadığına’ ilişkin görüşlerin dışındaki görüşlerin, komite aşamasında ele alınabileceğini söyleyen Başbakan Yardımcısı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, kriterlerin daha objektif olması bağlamındaki tartışmaların komite yapılması gerektiği görüşünü belirtti.

Daha az sayıda sınırlandırılmış ön izin, izin söz konusu olduğunda, bir şeylerin önünün alınmış olmadığını, orada da ‘daha da istimrara açık’ konular ortaya çıkabildiğini söyleyen Özersay, Bakanlar’ın birbirini denetler durumunda olmasını da önemli olduğunu kaydetti.

Serdar Denktaş’ın bir önceki Hükümet döneminde bu düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünce bağlamında ortaya koyduğunu da söyleyen Özersay, şimdiki çalışmanın onun devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Casino meselesi ile ilgili olarak düzenleme yapılması düşüncesinde olduklarını söyleyen Özersay, bet ofisleri ile ilgili düşüncelerinin değişmediğini, toplumda sosyal yara oldukları için kapatılması gerektiğini düşündüklerini aktardı.

Erhürman’ın ‘İdare Hukuku’ açısından uyarıları dikkate alınsın önerisi

DP Milletvekili Serdar Denktaş, İdare Hukuku açısından Tufan Erhürman’ın uyarılarının dikkate alınarak tek maddelik bir düzenleme yapılmasını önerdi.

CTP Milletvekili Armağan Candan ise Yasa Tasarısı’nın ivediliğinin geri çekilmesini istedi.

Kudret Özersay, Yasa Tasarısı’nın ivediliğinin geri çekilmesi gerektiğini düşünmediğini belirtti.

Gerekli düzenlemelerin komite aşamasında da yapılabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından oylanan Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın ivediliği ‘oyçokluğu’ ile onaylandı.