"Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı'nı meclise gönderdik"

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı. Özersay, Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı'nı onaylayıp meclise yolladıklarını söyledi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı, 14.50'de başlamıştı.

Toplantıda alınan kararlar;

- "Bakanlar Kurulu olarak bugün Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı'nı onaylayıp meclise yolladık"

- "Casinoların ve bet ofislerin ver"gi ödemeleri ile ilgili önümüzdeki günlerde bir yasa tasarısı getirilecek."

- "Şöför okulları bundan böyle daha katı kurallara tabii tutulacak. Özellikle eğitmenler için daha fazla denetim yapılacak."

- "Turizm alanında teşvik bekleyen firmaların ödemeleri yapılacak"

- "Uzun süre göz ardı edilen Yedidalga'da balıkçı barınağı yapılması için adım atılmıştır."

- "Yüksek Öğrenim Strateji Belgesi için adım atılmıştır"

- "Bakanlar Kurulu bugün rutin kararlar da aldı. Çeşitli nedenlerle verilen istisnai vatandalık verilen kişilerin hangi nedenle vatandaş edildiği Resmi Gazete'de yapılacak"

- "Bakanlar Kurulu olarak yarın Lefke bölgesine ziyaret edip, Bölge halkından Lefke bölgesinin sıkıntılarını dinleyeceğiz"