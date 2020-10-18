Şans Lefkoşa’ya güldü
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilecek 600 Bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesine çıktı.
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilecek 600 Bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesine çıktı.
Piyangolar Birimi tarafından günlerdir duyurusu yapılan ‘çıkana kadar çekiliş’ konseptli 18 Ekim çekilişi bugün gerçekleşti. Çekilişte 600 Bin TL’lik büyük ikramiye ‘27851’ numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayimiz Fulya Sonay tarafından satıldı.
‘15 Kasım’ biletleri yarın satışa giriyor
Devlet Piyangosu’nun her yıl gerçekleştirdiği 15 Kasım Özel Çekilişi’nde bu yıl ki büyük ikramiye tam 750.000 TL. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek olan özel gecede toplam ikramiye 1.513.250 Bin TL olacak. Çekiliş biletlerini 25 TL’lik satış fiyatıyla yarından itibaren tüm şubelerimizde ve gezici bayilerde bulabilirsiniz.
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27851
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02436
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
54137
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26148
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00624
04086
47983
51373
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06817
37025
43984
52049
52223
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19326
30388
32998
43340
43377
53763
66790
72350
72905
78024
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02017
04008
05006
08209
13358
24398
32760
38032
40803
41753
42480
55038
65700
68047
72312
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07851
17851
20851
21851
22851
23851
24851
25851
26851
27051
27151
27251
27351
27451
27551
27651
27751
27801
27811
27821
27831
27841
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27871
27881
27891
27951
28851
29851
37851
47851
57851
67851
77851
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
159
861
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28
94
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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