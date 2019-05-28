Şans Güzelyurt'a güldü

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye Güzelyurt Bayisi Zülfiye Atasay tarafından satılan 75872 numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi Şeker Bayramı haftası dolayısıyla 8 Haziran yerine 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak bugün itibarıyla satışa sunulacaktır.



28 Mayıs 2019 tarihli kazanan biletlerin listesi

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

75872

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

75342

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28761

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

35924

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32854 48215 77515 78178

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06298 11657 45171 77643 78495

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14327 21621 35385 41505 50224 54955 57194 64292 65404 67597

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11838 22544 24886 27993 29025 31033 39904 41257 45474 45584 47917 66124 73910 76668 78926

300 TL Teselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

05872 15872 25872 35872 45872 55872 65872 70872 71872 72872 73872 74872 75072 75172 75272 75372 75472 75572 75672 75772 75802 75812 75822 75832 75842 75852 75862 75870 75871 75873

75874 75875 75876 75877 75878 75879 75882 75892 75972 76872 77872 78872 79872

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

140 637

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

41 61

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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