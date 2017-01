Sekiz haftadır devam eden Şans Çarkı ile City Mall, ziyaretçilerine eğlenceli bir yarışma eşliğinde 6 adet 40” LED TV, 1 adet laptop dizüstü bilgisayar, 3 adet tablet bilgisayar, yüzlerce hediye çeki, indirim kuponları, yemekler, ev hediyeleri, parfümler, oyuncaklar ve bir birinden farklı yüzlerce hediye kazandırdı.

Şans Çarkı sekizinci hafta çekilişine yine yoğun ilgi vardı. 11 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen sekizinci Şans Çarkı’nda 40” LG LED TV ve Tablet bilgisayarın yanında bir çok hediye sahibini buldu.

Sunuculuğunu Burç Tunçer’in yaptığı Şans Çarkı, her Çarşamba saat 17:30’da hediyeler dağıtmaya devam edecek. Aynı gün içerisinde City Mall mağazalarından 150 TL ve üzeri alışveriş yapan kişiler çekilişe katılmaya hak kazanıyor. Elektrokur LTD. tarafından Mağusa’da hayata geçirilen ve açıldığın günden itibaren her gün binlerce ziyaretci ağırlayan City Mall, modern mimari tasarımı ile bir çok dünya markası mağzası ile yapı marketten yiyeceğe, süpermarketten oyun alanlarına kadar her yaşa ve her zevke hitap ediyor.

Mağusa şehrinin girişindeki özel konumu ile ziyaretçilerine kolay ulaşım olanağı sağlayan City Mall, alışveriş ortamı yanında, haftanın neredeyse yedi günü düzenlediği bir birinden farklı sosyal ve kültürel etkinlikleri ve kazandıran yarışmaları ile de Kıbrıs halkının ve Kıbrıs’a gelen ziyaretçilerin hayatına renk katıyor.