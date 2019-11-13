Şanlıurfa'da cephanelik patladı: 14 yaralı

Türkiye'de Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın hafif silah deposunda iki patlama meydana geldi. Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen iki patlamada 14 askerin yaralandığını bildirdi.

"14 PERSEONEL YARALANDI"



Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen iki patlamada 14 askerin yaralandığını bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki askeri yerleşke içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki patlama meydana geldiği belirtildi.



"Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, yaralı askerlerin kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.



MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şanlıurfa’da bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" denildi.