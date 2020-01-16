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Şanlıdağ: “Geçen yılki fiyat ortalamamıza göre %22 artış sağladık”

Şanlıdağ: “Geçen yılki fiyat ortalamamıza göre %22 artış sağladık”

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, şirketin valensiya ürününün çevre ülkelerdeki ihracat fiyatlarına ve satışlarına göre üreticiye verilebilecek en iyi avans fiyat olarak 1000TL/Ton açıkladığını belirtti.

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Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, şirketin valensiya ürününün çevre ülkelerdeki ihracat fiyatlarına ve satışlarına göre üreticiye verilebilecek en iyi avans fiyat olarak 1000TL/Ton açıkladığını belirterek, “Geçen yılki fiyat ortalamamıza göre %22 artış sağladık” dedi.

Şanlıdağ yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanının açıklamalarını üzüntü ile okuduğunu kaydederek, “Göreve gelir gelmez Cypfruvex üreticilerindir prensibinden hareketle tüm paydaşlarla görüş alışverişinde bulunup tüm gelişmelerle ilgili (fiyatlar da dahil) istişare içerisinde olacağımızı yeni yönetimin ana prensibi olduğunu ifade ettim. Bunu da uygulayıp bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.

 İlk olarak diğer firmalar tarafından 900-1100 TL/Ton aralığında üreticiden satın alınan Mandora (King) mandalinini pazar fiyatları dikkate alınarak Cypfruvex olarak 1350 TL/Ton olarak açıkladıklarına dikkat çeken Şanlıdağ,  Mandora (king) ürünün fiyatlarının açıklamalarından sonra 1500-1600 TL/Ton seviyesine kadar yükseldiğini belirtti.

“ Cypfruvex olarak üreticinin emeğinin karşılığını alması bizleri mutlu etmiştir” diyen Şanlıdağ, şöyle devam etti:

“KKTC’de serbest piyasa alıcıları paketleme kalitesinde valensiya ürününü 800-900 TL/TON fiyatından alım yapmaktadır. Şirketimiz valensiya ürününün çevre ülkelerdeki ihracat fiyatlarına göre ve satışlarımıza göre üreticimize şu an verebileceğimiz en iyi avans fiyatı olarak 1000TL/TON açıkladık. Geçen yıl ki fiyat ortalamamıza göre %22 artış sağladık.”

Şanlıdağ yıllara göre verilen fiyatları da şöyle aktardı:

Valensiya

                            Konsantre                                           Paketleme

2017-2018             465                                                       655

2018-2019             570                                                       815

2019-2020             630                                                              1000

Yafa

                           Konsantre                                            Paketleme

2017-2018            325                                                                    -

2018-2019            400                                                                    -

2019-2020            600                                                                    -

Limon

                            Konsantre                                                       Paketlem

2017-2018                -                                                                     -

2018-2019             600                                                                  -

2019-2020             700                                                                   -

Mandarin

                           Konsantre                                             Paketleme

2017-2018             325                                                                  1200

2018-2019             550                                                                  1150

2019-2020             550                                                                  1350

                                                                      Greyfrut

                        Konsantre                                                     Paketleme

2017-2018              450                                                                   -

2018-2019              750                                                                   -

2019-2020              1000                                                                 -

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