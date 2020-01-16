Şanlıdağ: “Geçen yılki fiyat ortalamamıza göre %22 artış sağladık”

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, şirketin valensiya ürününün çevre ülkelerdeki ihracat fiyatlarına ve satışlarına göre üreticiye verilebilecek en iyi avans fiyat olarak 1000TL/Ton açıkladığını belirterek, “Geçen yılki fiyat ortalamamıza göre %22 artış sağladık” dedi.

Şanlıdağ yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanının açıklamalarını üzüntü ile okuduğunu kaydederek, “Göreve gelir gelmez Cypfruvex üreticilerindir prensibinden hareketle tüm paydaşlarla görüş alışverişinde bulunup tüm gelişmelerle ilgili (fiyatlar da dahil) istişare içerisinde olacağımızı yeni yönetimin ana prensibi olduğunu ifade ettim. Bunu da uygulayıp bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.

İlk olarak diğer firmalar tarafından 900-1100 TL/Ton aralığında üreticiden satın alınan Mandora (King) mandalinini pazar fiyatları dikkate alınarak Cypfruvex olarak 1350 TL/Ton olarak açıkladıklarına dikkat çeken Şanlıdağ, Mandora (king) ürünün fiyatlarının açıklamalarından sonra 1500-1600 TL/Ton seviyesine kadar yükseldiğini belirtti.

“ Cypfruvex olarak üreticinin emeğinin karşılığını alması bizleri mutlu etmiştir” diyen Şanlıdağ, şöyle devam etti:

“KKTC’de serbest piyasa alıcıları paketleme kalitesinde valensiya ürününü 800-900 TL/TON fiyatından alım yapmaktadır. Şirketimiz valensiya ürününün çevre ülkelerdeki ihracat fiyatlarına göre ve satışlarımıza göre üreticimize şu an verebileceğimiz en iyi avans fiyatı olarak 1000TL/TON açıkladık. Geçen yıl ki fiyat ortalamamıza göre %22 artış sağladık.”

Şanlıdağ yıllara göre verilen fiyatları da şöyle aktardı:

Valensiya

Konsantre Paketleme

2017-2018 465 655

2018-2019 570 815

2019-2020 630 1000

Yafa

Konsantre Paketleme

2017-2018 325 -

2018-2019 400 -

2019-2020 600 -

Limon

Konsantre Paketlem

2017-2018 - -

2018-2019 600 -

2019-2020 700 -

Mandarin

Konsantre Paketleme

2017-2018 325 1200

2018-2019 550 1150

2019-2020 550 1350

Greyfrut

Konsantre Paketleme

2017-2018 450 -

2018-2019 750 -

2019-2020 1000 -