Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde herkesin gözü önünde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında 5 bıçak darbesiyle hunharca öldüren Özgür Okumuş’un ilk tahkikat (PI) duruşması dün başladı. “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak bulundurma” davalarından itham edilen sanık Özgür Okumuş’un ilk tahkikat duruşmasında Polis Memuru Vedat Bilginyalar tanık olarak dinletildi.

Bilginaylar: “Sanık Özgür Okumuş’un evinde arama yaptık...”

İddia Makamı ilk tanık olarak Mağusa Polis Müdürlüğü Adli Şubede görev yapan Polis Memuru Vedat Bilginaylar’ı dinletti. Bilginaylar, 18 Nisan 2017 tarihinde Adli Şubede görevli olduğu sırada meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Serkan Bulak’ın direktifi ile taammüden adam öldürme meselesinde sanık olan Özgür Okumuş’un İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Mevlit Apartmanı Daire 1 adresindeki evinde Polis Memuru Kemal Şeherli ve Polis Memuru Hüseyin Osum ile birlikte arama yaptığını anlattı. Yaptıkları aramada 1 poşet içerisinde 4 adet içi boş cam bira şişesi tespit ederek emare aldıklarını belirten Bilginaylar, emare olarak alınan bira şişelerini meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Serkan Bulak’a teslim ettiğini söyledi.

İlk tahkikat duruşması bugün devam edecek...

İddia Makamı tanığı Polis Memuru Vedat Bilginaylar’ın şahadetinin bitmesinin ardından Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, duruşmaya devam etmek üzere davayı bugüne tehir etti.