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Saner ve Candan Fransa'da

Saner ve Candan Fransa'da

UBP Mağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan 30 Eylül – 4 Ekim arası Fransa’nın Starsbourg şehrinde AKPA'nın genel kurul ve komite toplantılarına katılacak.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı kararı uyarınca, UBP Mağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan 30 Eylül – 4 Ekim arası Fransa’nın Starsbourg şehrinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul ve komite toplantılarına katılacak.

Meclisten verilen bilgiye göre, heyet, temaslarını tamamlayarak 4 Ekim Cuma günü ülkemize dönecek.

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