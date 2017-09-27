Saner, Türkiye Genç İş Adamları Derneği heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, yerli istihdamı teşvik adına yeni bir proje hayata geçireceklerini belirterek asgari ücretten yüksek maaş ödemeyenlerin teşvikten yararlanamayacağını açıkladı.

Saner, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) heyetini kabul etti.

Görüşme saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında gerçekleşti.

Saner: "Yerli istihdamı teşvik için yeni bir proje geliyor"

Bakan Saner konuşmasında Türkiye’den iş insanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye - KKTC ilişkilerinin dünyada benzeri olmadığını kaydeden Saner, güçlü bir Türkiye’nin KKTC için önemine işaret etti.

Yatırım yapacak iş insanları için rekabet koşullarının önemli olduğunu ifade eden Saner, bu bağlamda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kısa süre önce Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerinin yaptığı ziyarette yabancı işgücü konusunun gündeme geldiğini hatırlatan Saner, yerli işgücünü teşvik için çalıştıklarını anlattı.

Bu bağlamda kısa süre içinde yerli istihdamı teşvik adına bir proje hayata geçireceklerini anlatan Saner, asgari ücretten yüksek maaş ödemeyenlerin teşvikten yararlanamayacağını ifade etti.

Yücelen: "İş imkanlarını değerlendiriyoruz"

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen de Bakan Saner’le görüşmelerinde yaptığı konuşmada, dernek hakkında bilgi verdi.

Yücelen önümüzdeki dönemde KKTC’ye ne gibi yatırımlar yapabileceklerini görmek ve olası iş imkânlarını değerlendirmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

TÜGİAD Başkanı Yücelen olası iş birliği fırsatları hakkında aldıkları kararları paylaşmak için bir süre sonra yeniden KKTC’yi ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.