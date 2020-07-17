Saner: “Emirname yok, boşluk var”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Kanal T’ye konuk olarak Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı, tartışmalara neden olan Emirname ve İmar Planı ile ilgili konuştu.

Emirnamenin süresinin dolduğunu, ancak ‘yeni Emirname’nin imzalanmadığı için yürürlükte olmadığını söyleyen Saner, şu anda bir ‘boşluk’ olduğunu ifade etti.

Süresiz bir Emirnameye UBP olarak asla onay vermeyeceklerinin altını çizen Saner, “Kimse bize bunun aksini zorlayamaz. İmar Planının %60’ı eksiktir. Bu plana UBP’nin imza atması mümkün değildir” dedi.